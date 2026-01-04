Icona app
TV

Mamma qui comando io: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Mamma qui comando io: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 4 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Mamma qui comando io, film del 2023 diretto da Federico Moccia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Due genitori sono sul punto di separarsi e aspettano la sentenza del giudice che dovrà affidare il loro figlio di 9 anni o a uno o all’altro ma con grande sorpresa saranno loro ad alternarsi nella casa di famiglia. A confondere ancora di più la situazione è l’equivoco del ragazzino che pensa di essere lui il capo di casa, arrivando a far intervenire la polizia a seguito del baccano causato da una festa di casa.

Mamma qui comando io: il cast

Abbiamo visto la trama di Mamma qui comando io, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Daniela Virgilio: Michela
  • Simone Montedoro: Filippo
  • Maurizio Mattioli: Cesare
  • Corinne Clery:
  • Alessio Di Domenicantonio: Francesco
  • Marco Giuliani: Sergio
  • Marco Capretti: assistente sociale
  • Aida Folch: Lucrezia
  • Pepa López: Caterina Portillo
  • Pep Munné: Carlos Portillo

Streaming e tv

Dove vedere Mamma qui comando io in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 4 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

