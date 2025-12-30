Mamma ho perso l’aereo: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, martedì 30 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Mamma ho perso l’aereo, film degli anni novanta che è diventato un vero cult venendo spesso riproposto durante il periodo natalizio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A Chicago una numerosa famiglia americana, i McCallister, decide di trascorrere le festività natalizie a Parigi. Il più piccolo dei loro figli, Kevin (Macaulay Culkin), viene continuamente deriso e rimproverato dai familiari. Anche la sera prima della partenza, dopo un litigio con il fratello maggiore, viene mandato a dormire in soffitta per punizione. Il mattino seguente nella casa affollata regna il caos più totale e, nella fretta di prendere l’aereo, i genitori non si rendono conto fino al momento del decollo di essersi dimenticati qualcosa, o meglio, qualcuno: Kevin.

Ma il bambino, svegliandosi e trovando la casa vuota, fa i salti di gioia perché tutti i suoi sogni sembrano essersi avverati. Approfittando della situazione, Kevin fa tutto ciò che desidera senza che nessuno lo rimproveri. Tutto scorre tranquillo fino a quando il bambino scopre le intenzioni di due ladri alquanto maldestri e malvagi, Harry Lime e Marv Merchants, che, convinti che l’intera famiglia McCallister si trovi in Francia, sono decisi a svaligiare la loro casa. Kevin riesce inizialmente a tenerli lontani con qualche stratagemma da lui ideato, facendo credere loro che in casa ci siano anche i suoi familiari. Ma successivamente Harry e Marv capiscono che il bambino è solo e decidono ugualmente di introdursi nella casa la sera della vigilia di Natale…

Mamma ho perso l’aereo: il cast del film

Impossibile dimenticare un giovanissimo Macaulay Culkin nei panni del piccolo Kevin McCallister. Grazie a un’interpretazione divina, riconosciuta con diversi premi e confermata nel sequel Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York, Macaulay diventò così l’attore bambino più ricco e famoso di Hollywood. Tra gli altri attori protagonisti del cast anche Joe Pesci. Ecco tutti gli interpreti e i relativi personaggi:



Macaulay Culkin: Kevin McCallister

Joe Pesci: Harry Lime

Daniel Stern: Marv Merchants

Roberts Blossom: vecchio Marley

Catherine O’Hara: Kate McCallister

John Heard: Peter McCallister

Devin Ratray: Buzz McCallister

John Candy: Gus Polinski

Angela Goethals: Linnie McCallister

Gerry Bamman: Frank McCallister

Terrie Snell: Leslie McCallister

Kristin Minter: Heather McCallister

Larry Hankin: ag. Larry Balzak

Jeffrey Wiseman: Mitch Murphy

Bill Erwin: Ed

Ken Hudson Campbell: Babbo Natale

Ralph Foody: Gangster Johnny

Streaming e diretta tv

Dove vedere Mamma ho perso l’aereo in diretta tv e live streaming? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – martedì 30 dicembre 2025 – a partire dalle ore 21,30 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder. Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di Mediaset Infinity, in contemporanea streaming con Italia 1.