Chi sono i Mamakass, gli ospiti dei Coma Cose al Festival di Sanremo 2021

Chi sono i Mamakass che stasera – 4 marzo – duetteranno con i Coma Cose sul palco del Festival di Sanremo 2021 durante la serata duetti e cover? Ve lo diciamo subito: si tratta di un duo di produttori discografici, compositori, arrangiatori, polistrumentisti, tecnici del suono italiani composto da Fabio Dale’ e Carlo Frigerio. Durante la loro carriera hanno collaborato con vari artisti, tra cui Coma_Cose, Subsonica, Ghali, J-Ax, Lo Stato Sociale, Willie Peyote, Raphael Gualazzi, Galeffi, Dargen D’Amico, Andrea Nardinocchi, Meg. Si occupano del percorso creativo-produttivo dalla nascita alla finalizzazione delle opere musicali a cui lavorano. Oltre a comporre musica propria, si dedicano al sound design e film score.

Qual è la storia dei Mamakass? Fabio e Carlo si conoscono nel 2007 quando entrambi suonano nella band elettronica Smoking Presidents, con la quale collezionano esperienze importanti come l’apertura del concerto di Vasco Rossi allo stadio di Messina nel 2008. Dopo lo scioglimento della band nel 2011, fondano i Mamakass (il cui nome è una storpiatura di Mama Cass, pseudonimo di Cass Elliot, cantante dei The Mamas & the Papas) e nel 2012 pubblicano per l’etichetta Metatron l’EP “Notte Scura” che contiene i 3 brani “Ipotesi”, “Notte Scura” e “Sdruso”, coscritti e cantati da Gianluca Gaiba, già voce degli Smoking Presidents. Poi tanto altri successi e l’incontro con i Coma Cose che accompagnano suonando basso, chitarra, tastiere su alcuni palchi importanti: il 24 febbraio 2018 al festival MI AMI ORA presso il Fabrique (Milano), il 25 maggio 2018 al MI AMI Festival presso il Magnolia (Milano), il 27 maggio 2018 in apertura ai Phoenix presso la La Gaîté Lyrique (Parigi), il 2 aprile 2019 come ospiti all’Alcatraz (Milano), il 15 aprile come ospiti all’Atlantico Live (Roma). Successivamente curano la direzione musicale dei tour live dei Coma Cose. Ora il palco del Festival di Sanremo 2021 dove con i Coma Cose e Alberto Radius suoneranno “Il mio canto libero”.

