Makari: anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Stasera, martedì 16 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Makari, la nuova serie tv tratta dalle opere di Gaetano Savatteri (Sellerio Editore), per la regia di Michele Soavi e la sceneggiatura di Francesco Bruni, Salvatore De Mola, Leonardo Marini e Attilio Caselli. Protagonista Claudio Gioè. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella seconda puntata in onda oggi – 16 marzo – dal titolo La regola dello svantaggio, Saverio si sta ambientando sempre di più a Màkari: la sua storia con Suleima (Ester Pantano) va molto bene, anche se lui si mostra un po’ geloso con alcuni colleghi della donna, mentre Piccionello (Domenico Centamore) è ormai uno di famiglia. La sua passione per la scrittura, prima sopita, si sta inoltre risvegliando, facendogli dimenticare presto il suo vecchio lavoro.

Saverio, però, è quasi al verde: per questo accetta un lavoro di guida per un tour enogastronomico della Sicilia. Accompagnato da Piccionello, sale a bordo di un pullmino a cui bordo si trova una comitiva di presunti amici: in effetti, tutti sembrano parlare male di una persona all’interno del gruppo, Olmo (Ivano Marescotti), il capo del gruppo, bersagliato da sentimenti di odio e di rancore. Così, quando Olmo viene ucciso, Saverio non ha dubbi: è omicidio. Un’altra occasione per mettere alla prova il suo fiuto investigativo, dare una mano (non richiesta) alle autorità e scoprire nuove storie e personaggi che potrebbero dargli l’ispirazione davanti alla tastiera.

Makari: il cast della seconda puntata

Abbiamo visto la trama di Makari, ma qual è il cast completo della fiction di Rai 1? Protagonista Claudio Gioè, che interpreta il ruolo di Saverio Lamanna, giornalista caduto in disgrazia proprio all’apice della carriera, che torna in Sicilia per rifarsi una vita. Accanto a lui, tra gli interpreti principali della serie, ci sono Domenico Centamore, nel ruolo dello stravagante e affezionato Peppe Piccionello, amico d’infanzia ritrovato, e Ester Pantano che interpreta Suleima la studentessa di architettura di cui si innamora Lamanna. Nel cast di Makari anche: Filippo Luna e Sergio Vespertino, rispettivamente il Vicequestore Randone e il Maresciallo Guareschi. Poi Tuccio Musumeci, il padre di Saverio. Nelle scene ambientate nel passato, il piccolo Saverio è interpretato da Francesco Occhipinti, sua madre da Vanessa Gallipoli e il padre da Antonio Liotta.

Oltre al cast fisso appena elencato, in questo secondo episodio intitolato La regola dello svantaggio compaiono altri attori: tra questi, Ivano Marescotti (Olmo), Katia Mironova (Katrina), Pietro Faiella (Nevio), Simonetta Solder (Anita), Daniele Molino (Glauco), Alina Nedelea (Ada), Rinat Khismatouline (Nicolai), Stefania Orsola Garello (Nadia Biscaglia), Carmine Signorinelli (Carlo) e Gerlando Gramaglia (Mastro Pietro).

Streaming e tv

Dove vedere la seconda puntata di Makari in diretta tv, live streaming e replica? Come detto, la serie tv va in onda oggi – martedì 16 marzo 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet. Vi siete persi la puntata? Niente panico. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperarle tutte (dopo la messa in onda su Rai 1) grazie alla funzione on demand.

