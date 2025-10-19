TV
Makari 4: quante puntate, durata e quando finisce su Rai 1
Quante puntate sono previste per Makari 4, la serie in onda su Rai 1 a partire dal 19 ottobre 2025? Appuntamento in prima visione alle ore 21.30 per quattro puntate, ogni domenica in prima serata. La prima domenica 19 ottobre 2025; la quarta e ultima domenica 9 novembre. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):
- Prima puntata: 19 ottobre 2025
- Seconda puntata: 26 ottobre 2025
- Terza puntata: 2 novembre 2025
- Quarta puntata: 9 novembre 2025
Durata
Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Makari? Appuntamento su Rai 1 in prima visione ogni domenica alle ore 21.30 e fino alle 23.30 circa. La durata di ognuna delle quattro puntate è dunque di circa due ore.
Streaming e tv
Dove vedere Makari 4 in diretta tv e streaming? Appuntamento in prima visione dal 19 ottobre 2025 alle ore 21.30 su Rai 1. Anche in streaming e on demand su Rai Play.