Ultimo aggiornamento ore 18:20
Home » Spettacoli » TV
TV

Makari 4: quante puntate, durata e quando finisce

di Marco Nepi
Makari 4: quante puntate, durata e quando finisce su Rai 1

Quante puntate sono previste per Makari 4, la serie in onda su Rai 1 a partire dal 19 ottobre 2025? Appuntamento in prima visione alle ore 21.30 per quattro puntate, ogni domenica in prima serata. La prima domenica 19 ottobre 2025; la quarta e ultima domenica 9 novembre. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

  • Prima puntata: 19 ottobre 2025
  • Seconda puntata: 26 ottobre 2025
  • Terza puntata: 2 novembre 2025
  • Quarta puntata: 9 novembre 2025

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Makari? Appuntamento su Rai 1 in prima visione ogni domenica alle ore 21.30 e fino alle 23.30 circa. La durata di ognuna delle quattro puntate è dunque di circa due ore.

Streaming e tv

Dove vedere Makari 4 in diretta tv e streaming? Appuntamento in prima visione dal 19 ottobre 2025 alle ore 21.30 su Rai 1. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
