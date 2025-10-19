Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Makari 4: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Makari 4: trama, cast, quante puntate, attori, episodi, streaming quarta stagione Rai 1

Makari 4 è la quarta stagione della popolare fiction che torna in prima serata su Rai 1 dal 19 ottobre 2025. La serie porta la firma dei registi Monica Vullo e Riccardo Mosca. Ritroveremo i personaggi e gli attori più amati, a cominciare da Claudio Gioè, ma ci saranno anche tante new entry. Scopriamo insieme tutte le informazioni su Makari 4.

Trama

In questa quarta stagione il giornalista e investigatore Saverio (Claudio Gioè), spalleggiato dal simpaticissimo Piccionello (Domenico Centamore), non resiste alla tentazione di ficcare il naso nelle indagini della polizia. Ma non sono solo enigmi e misteri a metterlo alla prova: non appena Suleima (Ester Pantano) si allontana da Màkari per dare una svolta alla carriera, Michela (Serena Iansiti) ricompare all’orizzonte. E chissà se le vibrazioni amorose della precedente stagione sono davvero del tutto sopite. Nella vita di Saverio, infine, piomba una sorpresa ancora più inaspettata: un’adolescente terribile di nome Arianna. A fare da contorno, il vicequestore Randone (Filippo Luna) e tanti altri affezionatissimi amici come Marilù (Antonella Attili), Azrah (Eurydice El-Etr), Giulio (Eugenio Franceschini) e il padre di Saverio (Tuccio Musumeci).

Makari 4: il cast della serie

Qual è il cast di Makari 4? I due protagonisti sono Claudio Gioè ed Ester Pantano, ma il cast include anche Domenico Centamore, Antonella Attili, Filippo Luna, Serena Iansiti, Eurydice El-Etr, Eugenio Franceschini, Giovanna Rosace e Tuccio Musumeci. Firmano le sceneggiature Leonardo Marini, Salvatore De Mola, Carlotta Massimi e Attilio Caselli. “In passato raramente ho fatto dei personaggi leggeri “, ha dichiarato Claudio Gioè, “però ho sempre sentito di avere una naturale propensione per la commedia. L’opportunità che mi dà questa serie grandissima è quella di sperimentarmi in questo genere insieme a uno straordinario collega, che è Domenico Centamore”.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Makari 4? La serie va in onda con la quarta stagione in prima visione e in prima serata su Rai 1 dal 19 ottobre 2025 alle ore 21.30. In tutto sono previste quattro puntate, in onda ogni domenica. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 19 ottobre 2025
  • Seconda puntata: 26 ottobre 2025
  • Terza puntata: 2 novembre 2025
  • Quarta puntata: 9 novembre 2025

Streaming e tv

Dove vedere Makari 4 in diretta tv e streaming? Appuntamento in prima visione dal 19 ottobre 2025 alle ore 21.30 su Rai 1. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ricerca