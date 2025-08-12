Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Ma… diamoci del tour! In Europa: Enrico Brignano su Rai 2

di Antonio Scali
Ma… diamoci del tour! In Europa: Enrico Brignano su Rai 2

Enrico Brignano va alla conquista dell’Europa con il suo tour teatrale e lo porta in prima serata in replica martedì 12 agosto 2025 su Rai 2, mostrando agli spettatori non solo il backstage, le prove dello spettacolo e i diversi palcoscenici che lo hanno ospitato, ma anche le sue esplorazioni nei luoghi più o meno conosciuti di importanti città europee. Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Nel corso di questo speciale in prima serata Brignano si misurerà con il lancio delle asce a Bruxelles, con il free climbing a Parigi o con la fabbricazione di caramelle a Barcellona. Che sia nel negozio dei cappelli più strani di Londra o su una barchetta in balia delle onde del Reno gustando una fonduta, con la consueta ironia, Brignano mostrerà come sia stato ambasciatore all’estero di un po’ di sano spirito italiano, incontrando connazionali che hanno scelto di vivere fuori dall’Italia e colmando per quanto possibile la loro nostalgia. Per i fan del ‘Brignano on stage’, non mancheranno inserti dello spettacolo teatrale portato in giro da Brignano stesso in Europa: un diario di viaggio divertente, emozionante e variopinto. Insomma, tutto quel che resta di un lungo e divertente tour.

Streaming e tv

Dove vedere Ma… diamoci del tour! In Europa in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 in replica questa sera, martedì 12 agosto 2025, alle ore 21.20 con lo show di Enrico Brignano. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it.

