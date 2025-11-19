L’uomo dei ghiacci – The Ice Road: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 19 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda L’uomo dei ghiacci – The Ice Road, film del 2021 scritto e diretto da Jonathan Hensleigh. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un’esplosione in una miniera di diamanti di Manitoba intrappola 26 minatori. Mike McCann e suo fratello Gurty, un veterano della guerra in Iraq che soffre di PTSD e afasia, lavorano per una società di autotrasporti fino a quando Mike prende a pugni un altro camionista per essersi riferito a Gurty come un “ritardato”, e vengono entrambi licenziati. Jim Goldenrod, un altro camionista, accetta di condurre una missione di salvataggio per trasportare teste di pozzo alla miniera, che consentano di far defluire il metano dal terreno e liberare i minatori senza pericolo. Mike si candida per il lavoro e Jim lo assume appena nota le stupefacenti capacità di meccanico di Gurty. Al gruppo si unisce anche una giovane donna, Tantoo. Dovranno guidare sui laghi ghiacciati in una stagione nella quale ormai il ghiaccio si sta sciogliendo e le strade di ghiaccio sono chiuse da cinque settimane. Vista la pericolosità della missione, partono con tre camion, per avere ridondanza nel caso se ne perdano per strada.

L’uomo dei ghiacci – The Ice Road: il cast

Abbiamo visto la trama di L’uomo dei ghiacci – The Ice Road, ma qual è il cast completo del film in onda su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Liam Neeson: Mike

Laurence Fishburne: Goldenrod

Benjamin Walker: Varnay

Amber Midthunder: Tantoo

Marcus Thomas: Gurty

Holt McCallany: René Lampard

Martin Sensmeier: Cody

Matt McCoy: George Sickle

Matt Salinger: Thomason

Streaming e tv

Dove vedere L’uomo dei ghiacci – The Ice Road in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 19 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.