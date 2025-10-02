L’uomo d’acciaio: trama, cast e streaming del film su Superman

Questa sera, giovedì 2 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda L’uomo d’acciaio (Superman), film del 2013 diretto da Zack Snyder basato sul personaggio di Superman dei fumetti DC Comics, il film è un reboot della serie cinematografica dedicata al supereroe creato da Jerry Siegel e Joe Shuster. La pellicola è stata scritta da David S. Goyer e prodotta da Christopher Nolan. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il pianeta Krypton sta andando incontro alla sua imminente fine a causa del nucleo instabile, dovuto allo spreco di risorse naturali da parte dei kryptoniani. Lo scienziato Jor-El cerca di avvertire l’alto consiglio kryptoniano del pericolo, ma la riunione viene interrotta dal colpo di stato tentato dal generale Zod, leader militare e fervido patriota di Krypton, che è convinto di poter salvare il pianeta dalla rovina grazie al codice genetico della stirpe kryptoniana. Consapevoli di come la popolazione artificiale di Krypton abbia deturpato la vivibilità del pianeta, Jor-El e sua moglie Lara Lor-Van infondono il codice nel corpo del loro figlio neonato Kal-El, l’unico bambino kryptoniano nato naturalmente in secoli, e lo spediscono sulla Terra all’interno di una navetta spaziale. Zod arriva poco dopo il lancio e colto dall’ira per aver perso il codice, uccide Jor-El, per poi venire arrestato e imprigionato nella Zona fantasma, insieme ai suoi complici. Poco dopo, Krypton esplode. Atterrato nella periferia della cittadina di Smallville in Kansas, il piccolo Kal-El viene trovato da una coppia di contadini, Jonathan e Martha Kent, che decidono di crescerlo come loro figlio e lo chiamano Clark…

L’uomo d’acciaio: il cast del film

Abbiamo visto la trama de L’uomo d’acciaio (Superman), ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Henry Cavill: Clark Kent / Kal-El / Superman

Amy Adams: Lois Lane

Michael Shannon: generale Zod

Russell Crowe: Jor-El

Kevin Costner: Jonathan Kent

Diane Lane: Martha Kent

Laurence Fishburne: Perry White

Antje Traue: Faora-Ul

Ayelet Zurer: Lara Lor-Van

Harry Lennix: gen. Calvin Swanwick

Christopher Meloni: col. Nathan Hardy

Richard Schiff: dott. Emil Hamilton

Dylan Sprayberry: Clark a 13 anni

Cooper Timberline: Clark a 9 anni

Michael Kelly: Steve Lombard

Alessandro Juliani: sergente Sekowsky

Christina Wren: capitano Farris

Tahmoh Penikett: Jed Eubanks

Julian Richings: Lor-Em

Mary Black: Ro-Zar

Mackenzie Gray: Jax-Ur

Coburn Goss: padre Leone

Rebecca Buller: Jenny

Lesley Bevan: sig.na Rampling

Heidi Kettenring: Helen Ross

Joseph Cranford: Pete Ross

Chad Knowchuk: Glen Woodburn

Streaming e tv

Dove vedere L’uomo d’acciaio (Superman) in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 2 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.