Ultimo aggiornamento ore 17:51
TV
TV

L’uomo d’acciaio: tutto quello che c’è da sapere sul film di Superman

di Anton Filippo Ferrari
L’uomo d’acciaio: trama, cast e streaming del film su Superman

Questa sera, giovedì 2 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda L’uomo d’acciaio (Superman), film del 2013 diretto da Zack Snyder basato sul personaggio di Superman dei fumetti DC Comics, il film è un reboot della serie cinematografica dedicata al supereroe creato da Jerry Siegel e Joe Shuster. La pellicola è stata scritta da David S. Goyer e prodotta da Christopher Nolan. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il pianeta Krypton sta andando incontro alla sua imminente fine a causa del nucleo instabile, dovuto allo spreco di risorse naturali da parte dei kryptoniani. Lo scienziato Jor-El cerca di avvertire l’alto consiglio kryptoniano del pericolo, ma la riunione viene interrotta dal colpo di stato tentato dal generale Zod, leader militare e fervido patriota di Krypton, che è convinto di poter salvare il pianeta dalla rovina grazie al codice genetico della stirpe kryptoniana. Consapevoli di come la popolazione artificiale di Krypton abbia deturpato la vivibilità del pianeta, Jor-El e sua moglie Lara Lor-Van infondono il codice nel corpo del loro figlio neonato Kal-El, l’unico bambino kryptoniano nato naturalmente in secoli, e lo spediscono sulla Terra all’interno di una navetta spaziale. Zod arriva poco dopo il lancio e colto dall’ira per aver perso il codice, uccide Jor-El, per poi venire arrestato e imprigionato nella Zona fantasma, insieme ai suoi complici. Poco dopo, Krypton esplode. Atterrato nella periferia della cittadina di Smallville in Kansas, il piccolo Kal-El viene trovato da una coppia di contadini, Jonathan e Martha Kent, che decidono di crescerlo come loro figlio e lo chiamano Clark…

L’uomo d’acciaio: il cast del film

Abbiamo visto la trama de L’uomo d’acciaio (Superman), ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Henry Cavill: Clark Kent / Kal-El / Superman
  • Amy Adams: Lois Lane
  • Michael Shannon: generale Zod
  • Russell Crowe: Jor-El
  • Kevin Costner: Jonathan Kent
  • Diane Lane: Martha Kent
  • Laurence Fishburne: Perry White
  • Antje Traue: Faora-Ul
  • Ayelet Zurer: Lara Lor-Van
  • Harry Lennix: gen. Calvin Swanwick
  • Christopher Meloni: col. Nathan Hardy
  • Richard Schiff: dott. Emil Hamilton
  • Dylan Sprayberry: Clark a 13 anni
  • Cooper Timberline: Clark a 9 anni
  • Michael Kelly: Steve Lombard
  • Alessandro Juliani: sergente Sekowsky
  • Christina Wren: capitano Farris
  • Tahmoh Penikett: Jed Eubanks
  • Julian Richings: Lor-Em
  • Mary Black: Ro-Zar
  • Mackenzie Gray: Jax-Ur
  • Coburn Goss: padre Leone
  • Rebecca Buller: Jenny
  • Lesley Bevan: sig.na Rampling
  • Heidi Kettenring: Helen Ross
  • Joseph Cranford: Pete Ross
  • Chad Knowchuk: Glen Woodburn

Streaming e tv

Dove vedere L’uomo d’acciaio (Superman) in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 2 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca