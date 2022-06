L’uomo che voleva diventare Cesare: anticipazioni e streaming del documentario

Questa sera, giovedì 30 giugno 2022, va in onda L’uomo che voleva diventare Cesare, un documentario che racconta l’ascesa di Benito Mussolini. Di seguito vediamo quali sono le anticipazioni e dove seguire il documentario in diretta TV.

Anticipazioni

Rai 3 vuole ripercorrere le orme di un personaggio che ha duramente segnato la storia del nostro paese e il cui contributo ha sicuramente avuto un impatto anche a livello mondiale. Benito Mussolini è quindi il protagonista del documentario L’uomo che voleva diventare Cesare. L’obiettivo di questo prodotto d’intrattenimento è ripercorrere quindi le sue origini e la sua storia. È stato realizzato con il materiale colorizzato dell’Archivio Luce e segue i passi che hanno portato all’ascesa di Mussolini, dai suoi esordi come socialista fino alla fondazione del Fascismo. Si passa poi alla Marcia su Roma per poi raggiungere il momento di massima popolarità quando ha conquistato l’Etiopia. Ma, quando incontra Hitler, il suo destino cambia, entra in guerra e ne subisce amaramente le sconfitte una dopo l’altra. Ed è così che si arriva alla sua caduta, nel 1945. Il documentario è diretto da Serge de Sampigny.

L’uomo che voleva diventare Cesare streaming e TV

Dove vedere L’uomo che voleva diventare Cesare in diretta tv e in streaming? Appuntamento a partire dalle 21,20, stasera giovedì 30 giugno 2022 su Rai 3. Per vederlo vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma il documentario è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.