“Lunga vita e prosperità” è il motto di quale serie tv? | Domanda Milionario

“Lunga vita e prosperità” è il motto di quale serie tv? La domanda è stata fatta nel corso della puntata di oggi, giovedì 8 ottobre 2020, del programma “Chi vuol essere milionario?”, condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5. Ma qual è la risposta alla domanda di “Chi vuol essere milionario”? La risposta è Star Trek. Nella serie tv fantascientifica “Lunga vita e prosperità” è il saluto vulcaniano del personaggio di Spock.

Chi vuol essere milionario, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere Chi vuol essere milionario in tv e in live streaming? Il quiz di Gerry Scotti, come detto, va in onda oggi – giovedì 8 ottobre 2020 – alle ore 21,25 su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre). Sarà possibile seguire le puntate anche in live streaming o in qualsiasi momento tramite la funzione on demand sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

