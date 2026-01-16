Love Affair – Un grande amore: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Love Affair – Un grande amore, film del 1994 diretto da Glenn Gordon Caron. La pellicola è il remake di Un grande amore (1939) diretto da Leo McCarey, già riportato al cinema nel 1957 con Un amore splendido da parte dello stesso regista. La sceneggiatura di Robert Towne e Warren Beatty si basa su quella originale del 1939 di Delmer Daves e Donald Ogden Stewart. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’ex quarterback e ora giornalista sportivo Mike e la cantante-cameriera-arredatrice Terry, rispettivamente fidanzati con Lynn e Ken, si incontrano su un viaggio aereo per Sydney. A causa di un guasto ai motori si trovano costretti, insieme agli altri passeggeri, a un atterraggio di fortuna e a imbarcarsi su una nave da crociera russa che costeggia Tahiti. Mike, ex dongiovanni, fa la corte a Terry e la invita a seguirlo su un’isola dell’arcipelago, dove vive sua zia: la donna inizialmente accoglie Terry con freddezza, chiedendosi come mai suo nipote si trovi lì con una donna che non è la sua fidanzata, ma poi tra le due nasce un legame molto stretto e la donna arriva a dire che preferirebbe che fosse proprio Terry la fidanzata di Mike.

Al loro ritorno sulla nave tra i due scoppia l’amore: prima di separarsi per fare ritorno a New York, i due si promettono di lasciare i rispettivi fidanzati e ritrovarsi tre mesi dopo sulla cima dell’Empire State Building; mentre si reca all’appuntamento, Terry viene però investita e perde l’uso delle gambe. Piena di vergogna, preferisce non cercare Mike e lasciargli credere di non voler più stare con lui. Qualche tempo dopo però i due si incontrano casualmente a teatro.

Love Affair – Un grande amore: il cast

Abbiamo visto la trama di Love Affair – Un grande amore, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Warren Beatty: Mike Gambril

Annette Bening: Terry McKay

Katharine Hepburn: Ginny, zia di Mike

Garry Shandling: Kip De May

Chloe Webb: Tina Wilson

Pierce Brosnan: Ken Allen

Kate Capshaw: Lynn Weaver

Paul Mazursky: Herb Stillman

Brenda Vaccaro: Nora Stillman

Glenn Shadix: Anthony Rotundo

Barry Miller: Robert Crosley

Harold Ramis: Sheldon Blumenthal

Linda Wallem: Lorraine

Meagen Fay: Hostess

Ray Girardin: Wally Tripp

Streaming e tv

Dove vedere Love Affair – Un grande amore in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.