Banner abbonamento
Ultimo aggiornamento ore 17:47
Home » Spettacoli » TV
TV

Love Affair – Un grande amore: tutto quello che c’è da sapere

di Anton Filippo Ferrari
Love Affair – Un grande amore: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Love Affair – Un grande amore, film del 1994 diretto da Glenn Gordon Caron. La pellicola è il remake di Un grande amore (1939) diretto da Leo McCarey, già riportato al cinema nel 1957 con Un amore splendido da parte dello stesso regista. La sceneggiatura di Robert Towne e Warren Beatty si basa su quella originale del 1939 di Delmer Daves e Donald Ogden Stewart. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’ex quarterback e ora giornalista sportivo Mike e la cantante-cameriera-arredatrice Terry, rispettivamente fidanzati con Lynn e Ken, si incontrano su un viaggio aereo per Sydney. A causa di un guasto ai motori si trovano costretti, insieme agli altri passeggeri, a un atterraggio di fortuna e a imbarcarsi su una nave da crociera russa che costeggia Tahiti. Mike, ex dongiovanni, fa la corte a Terry e la invita a seguirlo su un’isola dell’arcipelago, dove vive sua zia: la donna inizialmente accoglie Terry con freddezza, chiedendosi come mai suo nipote si trovi lì con una donna che non è la sua fidanzata, ma poi tra le due nasce un legame molto stretto e la donna arriva a dire che preferirebbe che fosse proprio Terry la fidanzata di Mike.

Al loro ritorno sulla nave tra i due scoppia l’amore: prima di separarsi per fare ritorno a New York, i due si promettono di lasciare i rispettivi fidanzati e ritrovarsi tre mesi dopo sulla cima dell’Empire State Building; mentre si reca all’appuntamento, Terry viene però investita e perde l’uso delle gambe. Piena di vergogna, preferisce non cercare Mike e lasciargli credere di non voler più stare con lui. Qualche tempo dopo però i due si incontrano casualmente a teatro.

Love Affair – Un grande amore: il cast

Abbiamo visto la trama di Love Affair – Un grande amore, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Warren Beatty: Mike Gambril
  • Annette Bening: Terry McKay
  • Katharine Hepburn: Ginny, zia di Mike
  • Garry Shandling: Kip De May
  • Chloe Webb: Tina Wilson
  • Pierce Brosnan: Ken Allen
  • Kate Capshaw: Lynn Weaver
  • Paul Mazursky: Herb Stillman
  • Brenda Vaccaro: Nora Stillman
  • Glenn Shadix: Anthony Rotundo
  • Barry Miller: Robert Crosley
  • Harold Ramis: Sheldon Blumenthal
  • Linda Wallem: Lorraine
  • Meagen Fay: Hostess
  • Ray Girardin: Wally Tripp

Streaming e tv

Dove vedere Love Affair – Un grande amore in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
