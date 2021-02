Chi è Lolita Lobosco, la protagonista della fiction di Rai 1

Chi è Lolita Lobosco, la protagonista della serie tv in onda su Rai 1 da domenica 21 febbraio? Si tratta di una donna forte, vicequestore single e determinata che torna nella sua città natale, Bari, dove sarà alle prese con diversi casi. La donna – interpretata da Luisa Ranieri – si ritroverà a lavorare con una squadra composta da soli uomini e, inoltre, tenterà di tenere a bada e smentire i pregiudizi e gli stereotipi, dimostrando il suo spiccato acume investigativo.

“Vive con sana fierezza la sua femminilità, non finge di essere un uomo per avere rispetto, è priva di retropensieri – ha detto l’attrice -. Ho scelto di accettare di interpretare questo ruolo perché è una figura moderna, proiettata nell’attualità, diversa dai personaggi più storici, che hanno caratterizzato una parte della mia carriera. Lolita Lobosco si è fatta strada da sola è autorevole e diciamolo brava, ma anche dotata di grande ironia. Pur se del Sud, non è un’idea di come le donne erano o dovrebbero essere”.

“Il racconto mi ha rapito subito: le sue indagini fatte da un tacco 12 raccontano un femminile che non ha bisogno di assomigliare al maschile per essere autorevole – ha proseguito Luisa Ranieri -. Anche il rapporto con la sua famiglia è importante Incontra l’universo maschile, è vicequestore del commissariato di polizia a Bari, sua città natale dov’è appena tornata per sua scelta dopo un lungo periodo di lavoro nel Nord”.

Chi è Luisa Ranieri

Luisa Ranieri (Napoli, 16 dicembre 1973) è un’attrice e conduttrice tv. Attrice di teatro, cinema e televisione, nel 2001 debutta sul grande schermo come protagonista nel film Il principe e il pirata, diretto da Leonardo Pieraccioni. Dal 2005 ha una relazione con Luca Zingaretti, con il quale si è sposata il 23 giugno 2012 con rito civile al Castello di Donnafugata a Ragusa in Sicilia e dal quale ha avuto due figlie: Emma, nata il 9 luglio 2011 e Bianca, nata il 27 luglio 2015.

Potrebbero interessarti Live Non è la d’Urso: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 21 febbraio 2021 Le indagini di Lolita Lobosco: quante puntate, durata e quando finisce A che ora inizia Le indagini di Lolita Lobosco: l’orario della messa in onda su Rai 1