Le indagini di Lolita Lobosco: trama, cast, quante puntate e streaming della fiction

Da domenica 21 febbraio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Le indagini di Lolita Lobosco, la serie tv in quattro puntate liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi e ambientata a Bari, Fasano, Polignano a Mare, Monopoli e Putignano. Alla regia Luca Miniero. La fiction è prodotta da Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, produttori Luca Zingaretti e Angelo Barbagallo. Nei panni della protagonista: Luisa Ranieri. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La serie tv narra le vicende della poliziotta Lolita, interpretata da Luisa Ranieri. Dopo aver lavorato a lungo al Nord, Lolita viene trasferita nella sua città natale, Bari. Come vicequestore si ritrova a lavorare con una squadra composta da soli uomini. Con loro si lancerà in indagini sempre più intricate. Inoltre, tenterà di tenere a bada e smentire i pregiudizi e gli stereotipi, dimostrando il suo spiccato acume investigativo.

Le indagini di Lolita Lobosco: il cast

Abbiamo visto la trama de Le indagini di Lolita Lobosco, ma qual è il cast completo della serie tv o fiction di Rai 1? Di seguito l’elenco completo degli attori con i rispettivi ruoli:

Luisa Ranieri interpreta Lolita Lobosco;

Lunetta Savino interpreta Nunzia Lobosco;

Bianca Nappi interpreta Marietta;

Filippo Scicchitano interpreta Danilo Martini;

Ninni Bruschetta interpreta il questore Jacovella;

Giovanni Ludeno interpreta Antonio Forte;

Jacopo Cullin interpreta Lello Esposito;

Giulia Fiume interpreta Carmela Lobosco;

Francesco De Vito interpreta il Prof. Introna;

Corrado Nuzzo interpreta Tonio;

Aldo Ottobrino interpreta Petresine;

Michael Schermi interpreta Ciro Lorusso;

Gina Amarante interpreta Angela Capua;

Camilla Diana interpreta Caterina;

Susy Del Giudice interpreta Vincenzina;

Maurizio Donadoni interpreta Trifone;

Paolo Briguglia interpreta Stefano Morelli.

Chi è Lolita Lobosco

Lolita Lobosco è la protagonista della serie tv in onda su Rai 1 da domenica 21 febbraio. Si tratta di una donna forte, vicequestore single e determinata che torna nella sua città natale, Bari, dove sarà alle prese con diversi casi. La donna si ritroverà a lavorare con una squadra composta da soli uomini e, inoltre, tenterà di tenere a bada e smentire i pregiudizi e gli stereotipi, dimostrando il suo spiccato acume investigativo.

“Vive con sana fierezza la sua femminilità, non finge di essere un uomo per avere rispetto, è priva di retropensieri – ha detto Luisa Ranieri, l’attrice che interpreta il personaggio -. Ho scelto di accettare di interpretare questo ruolo perché è una figura moderna, proiettata nell’attualità, diversa dai personaggi più storici, che hanno caratterizzato una parte della mia carriera. Lolita Lobosco si è fatta strada da sola è autorevole e diciamolo brava, ma anche dotata di grande ironia. Pur se del Sud, non è un’idea di come le donne erano o dovrebbero essere”.

“Il racconto mi ha rapito subito: le sue indagini fatte da un tacco 12 raccontano un femminile che non ha bisogno di assomigliare al maschile per essere autorevole – ha proseguito l’attrice -. Anche il rapporto con la sua famiglia è importante Incontra l’universo maschile, è vicequestore del commissariato di polizia a Bari, sua città natale dov’è appena tornata per sua scelta dopo un lungo periodo di lavoro nel Nord”.

Location

Ma dove è stata girata (le location) la serie tv Le indagini di Lolita Lobosco? La fiction è ambientata in Puglia, per la precisione: Bari, Fasano, Polignano a Mare, Monopoli e Putignano. Una delle location principali che si riconosce nelle varie puntate è la spiaggia conosciuta come Pane e pomodoro di Bari. Tra le location principale di Le indagini di Lolita Lobosco c’è anche il Palazzo Pamieri di Monopoli, la sede del Commissariato. Altre riprese di Le indagini di Lolita Lobosco sono state effettuate anche in altre località del Salento ma qualcuna anche a Roma.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Le indagini di Lolita Lobosco? In tutto su Rai 1 andranno in onda 4 puntate: la prima domenica 21 febbraio 2021; l’ultima il 14 marzo 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata: domenica 21 febbraio 2021

Seconda puntata: domenica 28 febbraio 2021

Terza puntata: domenica 7 marzo 2021

Quarta puntata: domenica 14 marzo 2021

Ogni puntata andrà in onda dalle ore 21,25 alle ore 23,45. La durata delle singole serate sarà quindi di circa 2 ore e 20 minuti.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Le indagini di Lolita Lobosco in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda da domenica 21 febbraio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (bisogna registrarsi) RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate (dopo la messa in onda in chiaro) grazie alla funzione on demand.

