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Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

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Massimo Giletti. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 30 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma di Massimo Giletti aprirà con l’intervento di Michele Santoro sulla stretta attualità della politica nazionale e internazionale. Si tornerà poi a parlare del delitto di Garlasco: al centro, le indiscrezioni sulla perizia dell’anatomopatologa Cattaneo,che potrebbe riscrivere la dinamica e i tempi dell’omicidio. Se fosse così, cambierebbe qualcosa per gli alibi di Alberto Stasi e di Andrea Sempio? In questa ottica torna in primo piano lo scontrino del parcheggio di Vigevano portato in caserma da Sempio: era proprio il suo? Una serie di messaggi tra la madre di Sempio e un vigile di Vigevano fanno nascere nuovi dubbi. In studio: l’avvocato di Stasi Antonio De Rensis, Umberto Brindani direttore di“Gente” e Luciano Garofano ex direttore dei Ris.

Infine, il caso della “Bisteccheria d’Italia”, che ha portato alle dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, riaccende i riflettori sulla Roma criminale e su un personaggio di cui “Lo Stato delle Cose” si è occupato più volte: Michele Senese, detto ‘O Pazz, da trent’anni capo indiscusso della mala della Capitale. In studio il giornalista investigativo Nello Trocchia.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 30 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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