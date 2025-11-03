Icona app
Ultimo aggiornamento ore 17:43
TV
TV

Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

di Anton Filippo Ferrari
Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 3 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Antonio Di Pietro, ex magistrato e simbolo di Mani Pulite, interverrà sulla riforma della Giustizia e la separazione delle carriere. A seguire il confronto sulla attualità politica italiana, tra il sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro e il deputato del Partito Democratico Marco Furfaro. Nuovi colpi di scena per Garlasco e l’omicidio di Chiara Poggi.  Il padre di Andrea Sempio è stato indagato con l’accusa di aver corrotto l’ex pm Mario Venditti che chiese l’archiviazione per il figlio nel 2017.  Ma come sarebbero arrivati i soldi all’allora procuratore? Che ruolo hanno avuto gli ex avvocati di Sempio? Parlerà anche il generale Luciano Garofano, ex consulente di Sempio, al centro di una bufera per una consulenza sul Dna sulle unghie di Chiara Poggi che forse non avrebbe potuto avere. Infine, si tornerà a parlare della Gintoneria, il locale della movida milanese che ha riempito le cronache giudiziarie con le sue maratone di alcol, sesso e droga. In studio i protagonisti pronti a raccontare la loro verità su quelle notti: Davide Lacerenza, Stefania Nobile e Wanna Marchi.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 3 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
