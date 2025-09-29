Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 29 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Massimo Giletti si collegherà con una barca della Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza, nonostante il rischio di attacchi da parte di Israele. Faccia a faccia con Michele Santoro. Confronto tra Giletti e il senatore ed ex magistrato Roberto Scarpinato, al centro delle polemiche dopo la messa in onda, proprio da parte de “Lo Stato delle Cose”, di alcune clamorose intercettazioni tra lui e l’ex collega Gioacchino Natoli. La giornalista Giovanna Botteri e il direttore editoriale di Libero Daniele Capezzone interverranno per ragionare sui rapporti tra magistratura e politica. Al centro della puntata l’inchiesta sul delitto di Garlasco con le ultime novità che vedono indagato per corruzione in atti giudiziari l’ex pm Mario Venditti che archiviò l’indagine su Andrea Sempio nel 2017. I genitori di Andrea Sempio hanno pagato per ottenere questa archiviazione? Focus sulla pista legata al Santuario della Madonna della Bozzola con testimonianze che confermerebbero abusi e giri di pedofilia nel luogo sacro. Continua anche l’inchiesta sulla società che da più di cento anni ha il monopolio della spiaggia di Mondello: nuovi documenti dimostrano come i legami tra alcuni familiari del boss Salvatore Genova e la società italo-belga siano più complessi di quanto si possa immaginare.

Streaming e tv

