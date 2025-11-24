Icona app
24 novembre 2025
Home » Spettacoli » TV
TV

Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 24 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Ospiti d’eccezione stasera: Michele Santoro e Bruno Vespa, due tra i più importanti protagonisti dell’informazione televisiva italiana, che si confronteranno, “faccia a faccia”, sull’attualità politica italiana e internazionale. Con Massimo Giletti si torna poi sul giallo di Garlasco con le ultime novità: tra gli elementi che hanno portato alla condanna di Alberto Stasi c’è il racconto di come trovò il corpo di Chiara quel 13 agosto 2007. È vero che l’allora maresciallo dei carabinieri Francesco Marchetto gli mostrò una foto del cadavere prima degli interrogatori? A rispondere i protagonisti delle prime indagini, Francesco Marchetto e l’allora suo superiore, il colonnello Gennaro Cassese che sono da sempre su posizioni contrapposte.

E ancora, il caso di Emanuela Orlandi si riaccende alla luce di documenti molto importanti che scoprirebbero un nuovo scenario in merito alla sua scomparsa. Tra i nuovi protagonisti c’è lo zio acquisito della ragazza, Mario Meneguzzi, dipendente delle Camera dei deputati, che fu pedinato immediatamente dopo la scomparsa della nipote, ma il resoconto di questi pedinamenti è stato strappato dalla relazione. E spunta anche il nome di un alto funzionario superiore di Meneguzzi.  Perché e in che modo sarebbero uniti nella vicenda Orlandi? Infine, grazie all’inchiesta portata avanti da “Lo Stato delle Cose” sulla società “Mondello Italo belga” di cui il programma ha raccontato per settimane le ombre, ora la Società rischia di vedersi revocare, su richiesta della Commissione Antimafia, la concessione della spiaggia di una delle più belle località siciliane.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 24 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
