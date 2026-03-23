Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 23 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

La stretta attualità politica e internazionale con Michele Santoro apre la puntata del programma di Massimo Giletti. E ancora: riflettori sempre accesi sul fallito trapianto del piccolo Domenico morto al Monaldi di Napoli. Due chirurghi che lo hanno operato sono indagati, oltre che per omicidio colposo, anche per falso ideologico: secondo la Procura avrebbero tentato di occultare alcuni dettagli della cartella clinica del bambino. Ospiti Patrizia, la mamma di Domenico, il suo avvocato Francesco Petruzzi e Giuseppe Crimaldi, il cronista de “Il Mattino” che ha portato alla luce il caso.

Continua l’inchiesta sul delitto di Garlasco con il colpo di scena sulle indiscrezioni riguardo la consulenza della professore Cattaneo: Chiara si sarebbe difesa prima di morire. I tempi dell’aggressione si allungano? E il Dna sulle unghie assume un valore diverso? E poi tutti i misteri irrisolti sulla scena del crimine e il giallo degli audio misteriosi ricevuti dalla criminologa Roberta Bruzzone. In studio Liborio Cataliotti, legale di Sempio, Antonio De Rensis, legale di Stasi, Luciano Garofano ex comandante dei Ris e Umberto Brindani direttore di “Gente”.

Dopo le novità degli ultimi giorni, il suicidio in carcere del collaboratore di giustizia Bernardo Pace e l’inizio della collaborazione con i magistrati di Gioacchino Amico, si torna a parlare, con una inchiesta approfondita, di Hydra, la mafia a tre teste che nel tempo ha conquistato l’intera Lombardia. Pace e Amico, che “ Lo Stato delle Cose” aveva intervistato, sono due personaggi chiave per svelare gli intrecci economici e le relazioni politiche che le mafie hanno intessuto con la politica dell’hinterland milanese.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 23 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.