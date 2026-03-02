Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 2 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

In apertura di puntata Massimo Cacciari farà il punto sulla situazione in Medio Oriente dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran e la morte di Khamenei. Prosegue, poi, l’inchiesta sul delitto di Garlasco che sembra essere arrivato ad un punto di svolta. È stata depositata infatti la consulenza della dottoressa Cristina Cattaneo, consulenza che – secondo alcune indiscrezioni – dilaterebbe l’arco dell’orario durante il quale Chiara Poggi è stata uccisa. Questo cosa comporta per il condannato Alberto Stasi e il nuovo indagato Andrea Sempio? A parlarne, tra gli altri ospiti — Umberto Brindani, Luciano Garofano, Antonio De Rensis, Marina Baldi e Vittorio Fineschi – la donna che conosce meglio di chiunque Alberto Stasi, la sua avvocata Giada Bocellari. Il caso di Domenico Caliendo, il piccolo di due anni morto al Monaldi di Napoli per un fallito trapianto di cuore, continua ad interrogare le coscienze dei medici indagati e la legge italiana che deve dare una risposta di verità e giustizia. Dietro alla sua morte sta emergendo una sconcertante catena di errori. Parlano il padre Antonio, la madre Patrizia e l’avvocato della famiglia Francesco Petruzzi. In studio il medico giornalista Giuseppe Del Bello.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 2 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.