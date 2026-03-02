Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:32
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Immagine di copertina
Massimo Giletti. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 2 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

In apertura di puntata Massimo Cacciari farà il punto sulla situazione in Medio Oriente dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran e la morte di Khamenei. Prosegue, poi, l’inchiesta sul delitto di Garlasco che sembra essere arrivato ad un punto di svolta. È stata depositata infatti la consulenza della dottoressa Cristina Cattaneo, consulenza che – secondo alcune indiscrezioni – dilaterebbe l’arco dell’orario durante il quale Chiara Poggi è stata uccisa. Questo cosa comporta per il condannato Alberto Stasi e il nuovo indagato Andrea Sempio? A parlarne, tra gli altri ospiti — Umberto Brindani, Luciano Garofano, Antonio De Rensis, Marina Baldi e Vittorio Fineschi – la donna che conosce meglio di chiunque Alberto Stasi, la sua avvocata Giada Bocellari.  Il caso di Domenico Caliendo, il piccolo di due anni morto al Monaldi di Napoli per un fallito trapianto di cuore, continua ad interrogare le coscienze dei medici indagati e la legge italiana che deve dare una risposta di verità e giustizia.  Dietro alla sua morte sta emergendo una sconcertante catena di errori. Parlano il padre Antonio, la madre Patrizia e l’avvocato della famiglia Francesco Petruzzi. In studio il medico giornalista Giuseppe Del Bello.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 2 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Ulisse, il piacere della scoperta: le anticipazioni del programma di Alberto Angela su Rai 1
TV / Io sono vendetta: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Scherzi a Parte 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Ulisse, il piacere della scoperta: le anticipazioni del programma di Alberto Angela su Rai 1
TV / Io sono vendetta: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Scherzi a Parte 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Scherzi a Parte 2026: quante puntate, durata, quando finisce
TV / Pattini d’argento: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Scherzi a Parte 2026: le anticipazioni (ospiti, vittime) della prima puntata
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 2 marzo 2026
TV / Scherzi a Parte 2026: la nuova stagione su Canale 5 con Max Giusti
TV / Ascolti tv domenica 1 marzo: Franco Battiato, Chi vuol essere milionario, Le Iene
TV / Una commedia pericolosa: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca