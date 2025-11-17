Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 17 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Michele Santoro commenterà i principali eventi della scena nazionale e internazionale, mentre si confronteranno sulla politica italiana, Pier Ferdinando Casini e il direttore de “Il Tempo” Tommaso Cerno. Torna l’inchiesta di Garlasco con le ultime novità: i pm di Brescia vogliono vederci chiaro sul giro di soldi versati in contanti dalla famiglia Sempio nel 2017, quando il figlio Andrea era indagato. Soldi che sarebbero serviti a corrompere l’ex pm Mario Venditti. In questi giorni il cerchio si sta stringendo intorno ai nomi di tre avvocati, tra cui quello di Massimo Lovati che sarà presente in trasmissione per raccontare la sua verità. Si tornerà a parlare poi, di Mondello perché questa settimana il prefetto di Palermo ha firmato un’interdittiva antimafia per la ditta di Rosario Genova – incensurato – a cui la società “Italo Belga” appaltava dei lavori sulla spiaggia della famosa località turistica siciliana.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 17 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.