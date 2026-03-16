Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 16 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il “faccia faccia” con Antonio Di Pietro sugli argomenti centrali della stagione politica e il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, in apertura de “Lo Stato delle Cose”. E ancora, sul delitto di Garlasco, parla Andrea Sempio a un anno dall’inizio della nuova indagine a suo carico: come è cambiata la sua vita? Cosa pensa degli indizi contro di lui? E poi, il grande mistero di questa storia: cosa ha visto Chiara Poggi sul pc di Alberto Stasi la sera prima di essere uccisa? I consulenti della famiglia Poggi e quelli della difesa Stasi sono su posizioni contrapposte. Parleranno i due periti Roberto Porta e Daniele Occhetti che, nel processo di primo grado, analizzarono il pc di Stasi trovando il suo alibi. Tra gli altri ospiti: Luciano Garofano, ex comandante Ris; Umberto Brindani, direttore settimanale “Oggi”; Antonio De Rensis, legale Stasi; Liborio Cataliotti, nuovo legale di Sempio. Ancora spazio, poi, alla vicenda del piccolo Domenico, morto a Napoli per un trapianto di cuore. La catena degli errori commessi si mescolerebbe alla mala gestione della sanità pubblica troppo spesso subordinata ai “desiderata” della politica. Ospiti: la madre Patrizia; l’avvocato Francesco Petruzzi; il cronista de “Il Mattino” Giuseppe Crimaldi.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 16 marzo 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.