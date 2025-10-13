Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

di Anton Filippo Ferrari
Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 13 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera tra gli argomenti principali gli sviluppi della pace in Medio Oriente e la liberazione degli ostaggi israeliani. Faccia a faccia con Michele Santoro. Confronto sulla attualità politica italiana tra il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il direttore del “Tempo” Tommaso Cerno.

Torna il caso Garlasco con un approfondimento sull’ex pm Mario Venditti e la sua “squadra” di carabinieri alle prese con importanti guai giudiziari. Venditti è al centro delle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi ma è anche indagato nel filone di inchieste su un presunto “sistema” di corruzione tra magistrati, carabinieri e politici. Questo sistema ha influenzato anche le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi? E poi l’intervista di Fabrizio Corona a Massimo Lovati, l’avvocato di Andrea Sempio.

L’avvocato, finito in una vera e propria bufera mediatica, spiegherà cosa è davvero successo quella notte. Continua l’inchiesta anche sulla società “Italo Belga” che da più di cento anni detiene il monopolio delle concessioni balneari di Mondello. La ricerca dei parenti – incensurati – del boss mafioso Salvatore Genova che lavorano per la società sarà il filo rosso di questa nuovo capitolo della vicenda.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 13 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca