Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 12 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Michele Santoro si interroga sul mondo e sulla politica di oggi. Nella puntata, il caso David Rossi, il responsabile della Comunicazione del Monte dei Paschi di Siena precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo del 2013, porta, dopo che il Ris ha stabilito che non si trattò di suicidio ma di omicidio, nel Nord Italia dove si allunga l’ombra della ‘ Ndrangheta. In studio Gianluca Vinci, presidente Commissione parlamentare Rossi, Carolina Orlandi, figlia di Rossi, Robbi Manghi medico legale e Maurizio Montigiani, dipendente di MPS. Poi, la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco: il 2026 potrebbe segnare la svolta nelle indagini. Gli inquirenti si starebbero concentrando sul computer di Chiara Poggi che veniva usato anche dal fratello Marco e dall’amico Sempio. Cosa nasconde quel pc? Intanto ci sarebbero nuovi testimoni in questa storia. Chi sono? In studio Massimo Lovati, Antonio De Rensis, Umberto Brindani, Luciano Garofano, Daniele Occhetti, Roberto Porta.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 12 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.