Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:04
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 12 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Michele Santoro si interroga sul mondo e sulla politica di oggi. Nella puntata, il caso David Rossi, il responsabile della Comunicazione del Monte dei Paschi di Siena precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo del 2013, porta, dopo che il Ris ha stabilito che non si trattò di suicidio ma di omicidio, nel Nord Italia dove si allunga l’ombra della ‘ Ndrangheta. In studio Gianluca Vinci, presidente Commissione parlamentare Rossi, Carolina Orlandi, figlia di Rossi, Robbi Manghi medico legale e Maurizio Montigiani, dipendente di MPS. Poi, la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco:  il 2026 potrebbe segnare la svolta nelle indagini. Gli inquirenti si starebbero concentrando sul computer di Chiara Poggi che veniva usato anche dal fratello Marco e dall’amico Sempio. Cosa nasconde quel pc? Intanto ci sarebbero nuovi testimoni in questa storia. Chi sono? In studio Massimo Lovati, Antonio De Rensis, Umberto Brindani, Luciano Garofano, Daniele Occhetti, Roberto Porta.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 12 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Chi è Eugenia Carfora, la Preside di Caivano la cui storia vera ispira la serie di Rai 1
TV / Boss in incognito 2026: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Zelig (30 anni): le anticipazioni (comici) della prima puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Chi è Eugenia Carfora, la Preside di Caivano la cui storia vera ispira la serie di Rai 1
TV / Boss in incognito 2026: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Zelig (30 anni): le anticipazioni (comici) della prima puntata
TV / Zelig (30 anni): quante puntate, durata e quando finisce
TV / Boss in incognito 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi
TV / Zelig (30 anni) streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / La Preside streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / La Preside: il cast (attori e personaggi) della serie
TV / La Preside: la storia vera a cui è ispirata la serie con Luisa Ranieri
TV / La Preside: quante puntate, durata e quando finisce su Rai 1
Ricerca