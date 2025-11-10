Icona app
TV

Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

di Anton Filippo Ferrari
Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 10 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

In apertura di puntata torna Michele Santoro per commentare i principali temi dell’attualità. A seguire, il leader di Avs Nicola Fratoianni e il condirettore di Libero Pietro Senaldi si confronteranno sulla politica italiana. Si tornerà, poi, sul delitto di Garlasco con un approfondimento che vede protagonisti quei magistrati che nel 2017 chiesero e decisero l’archiviazione di Andrea Sempio. Non solo l’ex pm indagato Mario Venditti, ma anche la ex pm Giulia Pezzino e il gip Fabio Lambertucci: che ruolo hanno avuto? E poi un focus sull’ora della morte di Chiara Poggi: secondo indiscrezioni relative alla nuova inchiesta della Procura di Pavia, infatti, il delitto potrebbe essere stato compiuto in un orario diverso da quello cristallizzato nella sentenza di condanna di Alberto Stasi. A parlarne ci sarà Stefano Vitelli, il magistrato che assolse Alberto Stasi in primo grado. Infine, si tornerà a parlare di Mondello, in provincia di Palermo, perché ci sono novità sull’ inchiesta della “Italo Belga” la società che gestisce la spiaggia della famosa località turistica siciliana. In questo panorama si parlerà anche della nuova indagine che vede coinvolto l’ex governatore della Sicilia Totò Cuffaro, con documenti e intercettazioni clamorose.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 10 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
