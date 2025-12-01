Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 1 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

La politica internazionale e l’attualità politica italiana saranno al centro del consueto faccia a faccia di Giletti con Michele Santoro. Prosegue l’inchiesta sul delitto di Garlasco con le ultime importanti novità sul Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi. Si aggrava la posizione di Andrea Sempio? Cambia la posizione di Alberto Stasi in carcere per l’omicidio? A queste e ad altre domande risponderanno gli ospiti in studio tra cui Stefano Vitelli, il magistrato che nel 2009 assolse Alberto Stasi. Segue, poi, il confronto tra i protagonisti delle prime indagini del 2007, l’ex maresciallo Francesco Marchetto e l’allora suo superiore, il colonnello Gennaro Cassese, da sempre su posizioni contrapposte, che racconteranno le loro verità in merito ad alcuni punti cruciali delle indagini. Infine, il caso di Emanuela Orlandi che si riaccende alla luce di documenti importanti, documenti che illuminerebbero un nuovo scenario in merito alla scomparsa di Emanuela.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 1 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.