Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:15
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Questa sera, lunedì 1 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

La politica internazionale e l’attualità politica italiana saranno al centro del consueto faccia a faccia di Giletti con Michele Santoro. Prosegue l’inchiesta sul delitto di Garlasco con le ultime importanti novità sul Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi. Si aggrava la posizione di Andrea Sempio? Cambia la posizione di Alberto Stasi in carcere per l’omicidio? A queste e ad altre domande risponderanno gli ospiti in studio tra cui Stefano Vitelli, il magistrato che nel 2009 assolse Alberto Stasi. Segue, poi, il confronto tra i protagonisti delle prime indagini del 2007, l’ex maresciallo Francesco Marchetto e l’allora suo superiore, il colonnello Gennaro Cassese, da sempre su posizioni contrapposte, che racconteranno le loro verità in merito ad alcuni punti cruciali delle indagini. Infine, il caso di Emanuela Orlandi che si riaccende alla luce di documenti importanti, documenti che illuminerebbero un nuovo scenario in merito alla scomparsa di Emanuela.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Stato delle Cose in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 1 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Fast e Furious 9 – The Fast Saga: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 1 dicembre 2025
TV / Sandokan: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Fast e Furious 9 – The Fast Saga: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 1 dicembre 2025
TV / Sandokan: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / Grande Fratello 2025: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 1 dicembre
TV / Grande Fratello 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata
TV / Sandokan: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Sandokan: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv
TV / The Covenant: tutto quello che c’è da sapere sul film
Musica / Sanremo 2026, Carlo Conti replica alle critiche per la scelta dei big: "Contano le canzoni"
TV / Ascolti tv domenica 30 novembre: Carosello in love, La notte nel cuore, Zelig on
Ricerca