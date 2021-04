Lo spietato: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 23 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo spietato, film del 2019 diretto da Renato De Maria. La pellicola è l’adattamento cinematografico del saggio Manager calibro 9 scritto da Piero Colaprico e Luca Fazzo, ispirato alla storia del criminale Saverio Morabito. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A sedici anni, Santo Russo lascia la Calabria con sua madre e il suo fratellino per raggiungere il padre, ex componente della ‘ndrangheta. La famiglia si stabilisce a Romano Banco, in periferia di Milano, dove Santo inizia a lavorare come facchino e stringe amicizia con Mario Barbieri, figlio del titolare della salumeria del paese; qui inizia anche ad imparare il dialetto milanese. La notte di capodanno, mentre la sua famiglia festeggia in casa con i parenti, Santo e Mario girano ubriachi per le strade di Milano, quando vengono fermati dalla polizia vicino ad un Lambretta rubata, sospettando di loro. Appurata la loro innocenza, la polizia contatta i genitori dei due ragazzi, ma il padre di Santo si rifiuta di riconoscerlo, e costringe quindi il ragazzo a passare 4 mesi in un carcere minorile. Qui Santo fa amicizia con Slim, un ragazzo anch’egli calabrese, in carcere per alcune rapine, instaurando un ottimo rapporto, che si tramuterà in una collaborazione di affari loschi. Dalle rapine, ai sequestri di persona, fino alla raffinazione di eroina, un’ascesa criminale in collegamento con la ‘ndrangheta in Lombardia, che si concluderà con la collaborazione con la giustizia.

Lo spietato: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Lo spietato, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Riccardo Scamarcio: Santo Russo

Sara Serraiocco: Mariangela

Alessio Praticò: Slim

Alessandro Tedeschi: Mario Barbieri

Marie-Ange Casta: Annabelle

Ignazio Oliva: Michele Ventura

Michele De Virgilio: Avvocato Bova

Pietro Pace: Spadafora

Fabio Pellicori: Ciccio Gaetani

Giuseppe Percoco: Paolino Gaetani

Angelo Libri: Pantaleone Russo

Adele Tirante: Caterina Russo

Sara Cardinaletti: Suor Giuseppina

Streaming e tv

Dove vedere Lo spietato in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – venerdì 23 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi e film Rai da pc, tablet e smartphone.

