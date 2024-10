Lo Spaesato: anticipazioni, ospiti e streaming della quinta puntata

Questa sera, lunedì 14 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la quinta puntata de Lo Spaesato, uno show on the road con Teo Mammuccari che vuole raccontare l’Italia attraverso la comicità. Il comico e conduttore tv girerà dunque per l’Italia alla ricerca anche di persone e personaggi particolari che, insieme agli usi e costumi di quei luoghi, diventeranno le parti integranti di uno show che verrà realizzato nei teatri dei medesimi paesi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Teo Mammucari è un comico che vive a Roma da quarant’anni ma a volte si sente un po’ spaesato… allora prende la macchina e parte… Sempre alla ricerca di nuovi stimoli, mosso dalla sua curiosità e dal desiderio di riassaporare vecchie sensazioni legate alle sue origini, abbandona la città alla volta di cinque borghi italiani che nascondono genuinità e tradizione. Vagando per i piccoli paesi, Teo incontra gli abitanti, vive insieme a loro esperienze curiose, si cimenta nei loro mestieri, conosce le loro storie e – attraverso la sua lente dissacrante – li trasforma nei personaggi di una grande commedia popolare. La cornice di questa avventura è, infatti, la serata di stand-up comico che si tiene dopo l’esplorazione: nel teatro storico del piccolo comune, gli abitanti si radunano per ascoltare Teo raccontare la sua esperienza e si trasformano così nei i protagonisti dello spettacolo, per ridere insieme a lui. Qual è infatti il modo migliore di raccontare l’Italia, se non attraverso le risate? La quinta puntata vedrà Teo a Tricase (LE), paesino del Salento che si snoda tra la marina animata dai pescatori e il centro storico ricamato da fregi barocchi.

Streaming e tv

Dove vedere Lo Spaesato in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – lunedì 14 ottobre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.