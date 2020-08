Lo Show dei Record, le anticipazioni del 18 agosto su Canale 5

Quinta puntata in replica de Lo Show dei Record, il programma condotto da Gerry Scotti e in onda questa sera, 18 agosto 2020, in prima serata su Canale 5. Nuovi concorrenti, provenienti da ogni parte del mondo e con uno speciale talento da mettere in mostra, sfidano i propri limiti per entrare nel Guinness World Records. La trasmissione è stata lanciata nel 2006 ed è stata dedicata ai primatisti più famosi e particolari di tutto il mondo. Quest’anno, alla guida vediamo – seppur in replica – sia Gerry Scotti che suo figlio Edoardo, mentre la direzione artistica è affidata a Roberto Cenci.

Il programma, però, non si limiterà a mostrerà la prova. Ogni aspirante recordman verrà presentato da Gerry Scotti che racconterà la storia di fatica, tenacia e applicazione che c’è dietro ogni concorrente. Nell’arena de Lo Show dei Record è stato scritto anche Zydrunas e Thor, personaggi degni, grazie alle loro eccezionali doti fisiche, di essere protagonisti di un poema epico.

Forza, velocità e divertimento con tanti concorrenti che proveranno a battere i record sotto lo sguardo attento dei giudici di gara. Record incredibili, sfide impossibili ed emozioni senza sosta nel programma che incorona le persone più forti e folli. Il ruolo di notaio che dovrà verificare il superamento effettivo di ogni nuovo record è affidato, come sempre, al Giudice Ufficiale Marco Frigatti, coadiuvato dal suo assistente Lorenzo Veltri. Appuntamento dunque questa sera, 18 agosto 2020, in prima serata dalle 21.20 su Canale 5 con la replica de Lo Show dei Record, il programma condotto da Gerry Scotti con suo figlio Edoardo nel ruolo di inviato in varie parti del mondo, come Stati Uniti e Cina.

