Lo Show dei Record 2022: le anticipazioni della terza puntata su Canale 5, 20 marzo

Questa sera, domenica 20 marzo 2022, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda la terza puntata dell’ottava edizione de Lo Show dei Record, il programma condotto da Gerry Scotti. In tutto sono previste sei puntate. La trasmissione dei primati del Guinness World Records torna a stupirci con nuovi record da infrangere ed esibizioni spettacolari. Ecco tutte le anticipazioni sulla terza puntata di oggi, 20 marzo 2022.

Anticipazioni, concorrenti e ospiti

Ospite della terza puntata de Lo Show dei Record 2022 è… IN AGGIORNAMENTO… Dallo studio 11 di Cologno Monzese, Gerry Scotti accoglierà, di settimana in settimana, uomini e donne provenienti da tutto il mondo con in mente un solo obiettivo: sfidare i loro limiti per cercare di entrare nell’albo d’oro del Guinness 2022. Un’emozione che il conduttore conosce molto bene visto che, nel 2015, è riuscito ad entrare nell’ambito libro dopo essere risultato il presentatore con più puntate condotte al mondo – ben 1.593 – del quiz Chi vuol essere Milionario. Al centro della scena performance dai diversi sapori e tipologie capaci di appassionare tutta la famiglia, in un un mix di prove spettacolari e divertenti. I recordmen non verranno raccontati solo come talenti unici, ma nello show verrà dato spazio e voce anche alle loro storie di vita e alla loro quotidianità. Tra ironia, divertimento e performance spettacolari, che avranno come intento anche quello di mostrare le varie culture mondiali, Gerry potrà contare anche sulla location esterna dell’Autodromo di Monza, tempio della Formula1. Sarà proprio quella pista, in occasione del suo centenario, ad accogliere esibizioni infuocate, record di funambolismo e auto in corsa a tutta velocità, con i commenti dell’inviato Umberto Pelizzari – detentore di record mondiali in tutte le discipline di apnea – e le assegnazioni del giudice Alan Pixsley, direttamente dal quartier generale di Londra.

Il compito di convalidare e certificare il raggiungimento effettivo dei vari record realizzati in studio sarà affidato, invece, a due giudici inviati dal Guinness World Records: l’italiano Lorenzo Veltri e l’inglese Sofia Greenacre. Oltre a loro, Marco Frigatti, figura storica del programma, sarà in collegamento dalla sede di Londra con la missione di raccontare ogni volta, grazie a delle clip esclusive, alcuni record straordinari provenienti da ogni parte del mondo. Inoltre, in ogni puntata, Gerry Scotti ospiterà un campione sportivo noto per i suoi traguardi raggiunti, che sarà chiamato a cimentarsi in improbabili e bizzarri primati. Il pubblico assisterà, inoltre, a delle vere e proprie sfide: due o più performer si affronteranno per segnare un nuovo impossibile record. Fra le sfide saranno grandi protagonisti gli Strongmen. Il vincitore del 2021 della Champions League degli Strongmen, l’olandese Kelvin De Ruiter, dovrà vedersela, ogni settimana, con sfidanti nerboruti e record sempre nuovi. Protagonista fisso dello show sarà il giapponese Mr. Cherry, famoso per la sua abilità di infrangere sempre più record, tutti al limite dell’incredibile.

Streaming e tv

Dove vedere la terza puntata de Lo Show dei Record 2022 in tv e in streaming? Semplicissimo: come già anticipato, il programma va in onda dal 6 marzo 2022 a partire dalle 21.20 su Canale 5. La rete ammiraglia di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 505 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 105 del decoder. Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente lo show con Gerry Scotti sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire i programmi in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.