Lo schiaccianoci e i quattro regni: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 21 dicembre 2025, su Rai 2 va in onda il film in live action Disney Lo schiaccianoci e i quattro regni, pellicola del 2018 con Keira Knightley, Mackenzie Foy, Helen Mirren e Morgan Freeman. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Tutto ciò che Clara desidera è una chiave unica nel suo genere, in grado di aprire una scatola contenente un dono inestimabile ricevuto dalla madre morta. Un filo d’oro la conduce all’ambita chiave, che prontamente scompare in un mondo strano e parallelo. È qui che Clara incontra un soldato di nome Philip, una banda di topi e i reggenti che presiedono tre differenti Reami: la Terra dei Fiocchi di neve, la Terra dei Fiori e la Terra dei Dolci. Clara e Philip dovranno sfidare l’infausto Quarto Regno, patria della tirannica Madre Cicogna, per recuperare la chiave e restituire armonia al mondo fantastico.

Lo schiaccianoci e i quattro regni: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Vediamo attori e relativi personaggi.

Mackenzie Foy: Clara Stahlbaum

Keira Knightley: Fata Confetto

Jayden Fowora-Knight: Philip Hoffman

Helen Mirren: Madre Cicogna

Morgan Freeman: Drosselmeyer

Matthew Macfadyen: Benjamin Stahlbaum

Anna Madeley: Marie Stahlbaum

Eugenio Derbez: Biancospino

Jack Whitehall: Arlecchino

Ellie Bamber: Louise Stahlbaum

Tom Sweet: Fritz Stahlbaum

Richard E. Grant: Brivido

Lil Buck: Re dei topi

Misty Copeland: principessa ballerina

Serhij Polunin: cavaliere dei dolci

Omid Djalili: cavaliere

Streaming e tv

Dove vedere Lo schiaccianoci e i quattro regni in tv e streaming? Appuntamento questa sera, 21 dicembre 2025, alle ore 21.20 su Rai 2. Anche in streaming e on demand su Rai Play.