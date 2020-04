Live Non è la d’Urso, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera

Questa sera, domenica 19 aprile 2020, va in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso, il programma condotto da Barbara d’Urso. Ogni settimana, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Ampio spazio, inoltre, in questa fase all’emergenza Coronavirus.

L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma cosa succederà stasera? Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Live Non è la D’Urso, in onda domenica 19 aprile 2020, dalle ore 21:20 su Canale 5.

Live Non è la d’Urso anticipazioni, gli ospiti di Barbara D’Urso Ovviamente, la puntata sarà dedicata all’approfondimento giornalistico riguardante l’emergenza sanitaria legata alla pandemia di COVID-19 nel nostro paese. Previsti tantissimi collegamenti con esperti, autorità e giornalisti inviati nelle zone rosse del Paese. Il programma sarà diviso in due parti ben distinte. La scaletta della puntata di “Live Non è la D’Urso” in onda stasera alle 21,15 su Canale 5 prevede nella prima parte la padrona di casa Barbara D’Urso affrontare i temi dell’attualità legata al Coronavirus con esperti e ospiti che si collegheranno per confrontarsi sull’emergenza Covid 19. Nella seconda metà del programma, invece, spazio ai protagonisti del Grande Fratello vip 4, a cominciare da Antonella Elia insieme al suo fidanzato, con il quale scoprirà tutto ciò che è avvenuto in studio mentre lei si trovava all’interno della Casa. Fra gli ospiti è prevista anche la presenza di Paolo Ciavarro, Clizia e Adriana Volpe. Appuntamento dunque questa sera, 29 marzo 2020, con Live Non è la D’Urso su Canale 5, dalle ore 21:20.

