Live non è la D’Uurso, Angela Chianello non va in trasmissione:”Ho un problema con la giustizia”

Angela Chianello è diventata famosa per un’intervista in spiaggia, in cui spiegava che a Mondello “non ce n’è Coviddi”, immediatamente diventato fenomeno estivo. E poteva mai Barbara D’Urso lasciarsi scappare il personaggio del momento? Angela da poco ha creato un nuovo account Instagram, i follower sono schizzati alle stelle in pochissime ore attribuendole l’etichetta di influencer (e aveva persino più follower di Alberto Angela). E la famosa intervista, quella di “Buongiorno da Mondello”, è stata fatta del resto proprio da un’inviata della D’Urso. Non poteva, quindi, Barbarella non sentire la campana di Angela al rientro con il suo Live Non è la D’Urso, appuntamento fisso della domenica sera partito con diversi personaggi televisivi tra cui Angela Chianello, però in collegamento da casa sua. Il perché? Non può lasciare la Sicilia. “Ho un problema con la giustizia. Sto scontando la mia pena ma Barbara appena sarà possibile verrò da te e racconterò tutto. Però mi devi aiutare e devi dire pure tu che io fino ad oggi dalla signora Barbara non ho mai percepito un euro e non ho mai avuto un manager”. Una pena che secondo la D’Urso non è grave. In più, Barbarella ha confermato che Angela non è mai stata pagata per apparire nelle sue trasmissioni e che molto presto la ospiterà in studio per raccontare la sua storia.

Angela ha anche precisato che la sua frase “Non ce n’è coviddi” non era un’espressione negazionista. “Barbara io non ho mai detto che non c’è il covid e che non ci credo, io dicevo non c’è covid perchè a Palermo non c’erano casi gravi. A me dispiace per tutte le persone che sono morte, abbiamo vissuto un’estate bella, allegra, in cui eravamo liberi”.

