Chi sono Linda e Pisano, la coppia de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021

Chi sono Linda e Pisano, la coppia de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021? Linda Taddei e Matteo Pisano sono una delle coppie del programma in onda su Italia 1 il giovedì sera. Conosciamoli meglio.

Chi è Linda Taddei

Sguardo da cerbiatta e fisico mozzafiato è difficile resistere al suo fascino. Linda Taddei è consapevole della sua bellezza e sa come usarla per ottenere ciò che vuole ma ha anche un carattere molto dolce e sensibile che spesso la porta alla “lacrima facile”. Possessiva e sicura di sé, si è classificata seconda al concorso Miss Universo Italia nel 2019. Linda ammette di non aver mai letto un libro in vita sua e di aver preferito la vita mondana allo studio. La ragazza è molto attiva sui social, in particolare Instagram (il suo profilo).

Chi è Matteo Pisano

Matteo Pisano ha 24 anni ed è un bravissimo fisico. Originario della provincia di Savona, dopo una laurea con 110 e lode, fa il ricercatore in Fisica. Secchione per antonomasia, Matteo è piuttosto attento al denaro, un po’ come zio Paperone. Per ora si dedica più che altro a relazioni on-line e per lui anche il sesso è “economia”. Esibizionista e narcisista a modo suo: va molto fiero di non avere gli addominali. Crede infatti che la palestra, come la discoteca, sia un luogo inutile. Anche perché, secondo lui, il fisico di una persona deve riflettere il suo lavoro: se fai un lavoro da scrivania, il tuo corpo deve rispecchiare quello. Nel 2020, infatti, ha preso parte alla prima puntata de ‘La Corrida’, presentando un monologo su scienza e tecnica.

Leggi anche: 1. Tutto quello che c’è da sapere su La Pupa e il Secchione 2021; 2. Il cast del programma; 3. Tutte le coppie

Potrebbero interessarti Chi sono Giulia Orazi e Gianluca Tornese, la coppia de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021: le coppie in gara Masterchef 10: anticipazioni e ospiti della settima puntata, 28 gennaio