Chi è Linda Taddei, la Pupa de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021

Chi è Linda Taddei, una delle cinque pupe protagoniste de La pupa e il secchione e Viceversa 2021, in onda su Italia 1? Bellissima, Linda è pronta a sfoggiare la propria bellezza, ma non solo. Ma andiamo a vedere chi è, cosa fa e cosa sogna la concorrente del programma Mediaset.

Sguardo da cerbiatta e fisico mozzafiato è difficile resistere al suo fascino. Linda è consapevole della sua bellezza e sa come usarla per ottenere ciò che vuole ma ha anche un carattere molto dolce e sensibile che spesso la porta alla “lacrima facile”. Possessiva e sicura di sé, si è classificata seconda al concorso Miss Universo Italia nel 2019. Linda ammette di non aver mai letto un libro in vita sua e di aver preferito la vita mondana allo studio. La ragazza, come tantissime sue coetanee, è molto attiva sui social, in particolare Instagram (il suo profilo).

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Linda Taddei, ma dove vedere La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata (ore 21,20) su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione ondemand.

Potrebbero interessarti Chi è Giulia Orazi, la Secchiona de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 Chi è Sara Hafdaoui, la Secchiona de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 Chi è Silvia Gandini, la Secchiona de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021