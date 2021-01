Chi è Matteo Pisano, il Secchione de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021

Chi è Matteo Pisano, uno dei secchioni de La pupa e il secchione e Viceversa 2021, in onda su Italia 1? Ha 24 anni ed è un bravissimo fisico. Originario della provincia di Savona, dopo una laurea con 110 e lode, fa il ricercatore in Fisica. Secchione per antonomasia, Matteo Pisano è piuttosto attento al denaro, un po’ come zio Paperone. Per ora si dedica più che altro a relazioni on-line e per lui anche il sesso è “economia”. Esibizionista e narcisista a modo suo: va molto fiero di non avere gli addominali. Crede infatti che la palestra, come la discoteca, sia un luogo inutile. Anche perché, secondo lui, il fisico di una persona deve riflettere il suo lavoro: se fai un lavoro da scrivania, il tuo corpo deve rispecchiare quello. Sta affrontando in Portogallo il desiderato dottorato in Fisica. Anche quando spiega la sua materia sa catturare l’attenzione usando mimica e tonalità diverse. Ha avuto qualche esperienza in tv.

Nel 2020, infatti, ha preso parte alla prima puntata de ‘La Corrida’, presentando un monologo su scienza e tecnica. Il suo account Instagram @pisano__matteo conta poco meno di 500 followers. Il Secchione è anche su Tik Tok con il profilo @matteopisano53. Ha un canale Youtube.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Matteo Pisano, ma dove vedere La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata (ore 21,20) su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione ondemand.

