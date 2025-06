L’incubo di Maggie: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, 28 giugno 2025, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda il film L’incubo di Maggie, pellicola del 2021 americana di genere thriller diretta da Brittany Underwood, con protagonisti Nicolette Langley, Matthew Pohlkamp e Kate Watson. Ma vediamo tutte le informazioni, come la trama e il cast.

Trama

Il film segue la storia di Maggie (Nicolette Langley), una giovane donna che pensava di aver trovato il lavoro perfetto. Ma dietro, si nascondeva un incubo dalle radici profonde e difficili da sradicare. Giovane e brillante studentessa, lavora come ragazza alla pari per una delle famiglie più ricche e influenti della città, che all’apparenza sembrano impeccabili. Ama i bambini di cui si prende cura, ma la casa in cui vive è tutt’altro che accogliente. Kristen (Kate Watson), la madre, si sforza di instaurare con lei un’amicizia forzata, mentre suo marito Frederick (Matthew Pohlkamp), diventa sempre più invadente, insinuandosi lentamente nella sua quotidianità. Quando lui tenta di approfittare di Maggie e lei lo respinge con decisione, la situazione precipita.

Licenziata e diffamata senza pietà, Maggie si ritrova senza lavoro, senza casa e inserita in una lista nera che le chiude ogni altra porta, persino quelle degli amici. Da quel momento inizia a essere pedinata da un’auto misteriosa, è vittima di strani incidenti e si rende conto che la sua vita è davvero in pericolo, come intrappolata in una rete invisibile. Nonostante si rivolga alla polizia, la ricchezza e il potere della famiglia rendono ogni denuncia inutile. Con il passato che la perseguita, Maggie dovrà affrontare una verità ancora più oscura, fatta di segreti taciuti e manipolazioni sottili. E in una notte di tempesta, capirà che il vero pericolo non era solo alle sue spalle ma molto più vicino di quanto credesse, celato dietro volti familiari.

L’incubo di Maggie: il cast

Ma qual è il cast del film? La regia è di Brittany Underwood. Con nel cast Nicolette Langley, Matthew Pohlkamp, Kate Watson, Alex Trumble, Harlow Bleu, Cruz Rosstedt, Emary Simon, Jesus Ruiz, Meredith Thomas.

Streaming e tv

Dove vedere L’incubo di Maggie in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 questa sera, 28 giugno 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.