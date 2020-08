Lincoln Rhyme – caccia al collezionista di ossa: quante puntate (episodi)

Quante puntate sono previste per la prima stagione di Lincoln Rhyme – caccia al collezionista di ossa? In tutto gli episodi della prima stagione della serie tv, targata Nbc e ispirata al best seller di Jeffery Deaver, sono 10. Ma quando vanno in onda gli episodi in Italia? Su che canale? Di seguito tutte le informazioni.

Quando va in onda

Le avventure del genio della criminologia forense della polizia Lincoln Rhymes (Russell Hornsby), diventato tetraplegico durante l’ultima caccia al serial killer chiamato “Il collezionista di ossa”, andranno in onda in chiaro (gratis) su Italia 1 dal 25 agosto 2020. I 10 episodi saranno trasmessi due alla volta per 5 serate (il martedì sera alle ore 21,20-21,30). Di seguito la programmazione tv (attenzione: possibili variazioni):

Martedì 25 agosto 2020: prima puntata (episodi: 1; 2)

Martedì 1 settembre 2020: seconda puntata (episodi: 3; 4)

Martedì 8 settembre 2020: terza puntata (episodi: 5; 6)

Martedì 15 settembre 2020: quarta puntata (episodi: 7; 8)

Martedì 22 settembre 2020: quinta puntata (episodi: 9; 10)

Streaming e tv

Dove vedere Lincoln Rhyme – caccia al collezionista di ossa in tv e live streaming? La serie tv va in onda da oggi – 25 agosto 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

