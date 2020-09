Lina Sastri e Simone Di Pasquale, la coppia di Ballando con le Stelle 2020

Lina Sastri e Simone Di Pasquale sono una delle coppie di Ballando con le Stelle 2020, il programma condotto da Milly Carlucci in onda dal 19 settembre 2020 in prima serata su Rai 1. Ma chi sono Lina Sastri e Simone Di Pasquale? Vediamo insieme tutte le informazioni sulla coppia.

Chi è Lina Sastri

Lina Sastri, all’anagrafe Pasqualina Sastri, è nata a Napoli, il 17 novembre 1950. Nata nel quartiere Vicaria in Via degli Zingari, ha esordito al cinema con “La bella Otero”. Ottiene il suo primo ruolo importante nel film “Il prefetto di ferro” di Pasquale Squitieri. Ha lavorato in vari film, tra cui “Ecce bombo” di Nanni Moretti, “Segreti segreti” di Giuseppe Bertolucci, “Mi manda Picone” di Nanni Loy, “L’inchiesta” di Damiano Damiani e “Vite strozzate” di Ricky Tognazzi. Vincitrice di ben due David di Donatello, Lina Sastri ha deciso di mettersi in gioco per provare a conquistare la vittoria anche a Ballando Con le Stelle. Per quanto riguarda la vita privata, nel 1994 si è sposata con il ballerino argentino Ruben Celiberti. Sette anni dopo, la relazione si è conclusa, ma ancora oggi i due sono in ottimi rapporti d’amicizia.

Chi è Simone Di Pasquale

Simone Di Pasquale (Roma, 27 febbraio 1978) è un ballerino, insegnante e personaggio televisivo. La sua formazione artistica comincia con la danza sportiva, inizia a gareggiare all’età di 10 anni. Dal 1998, in coppia con la ballerina Natalia Titova, partecipa a numerose competizioni sino al 2008. Nel 2004 la coppia si afferma a livello internazionale raggiungendo il quinto posto al concorso “World Master” di Innsbruck, il terzo posto al concorso “Rising Stars” di Blackpool e il primo posto al concorso “Rising Stars UK”. È noto al pubblico televisivo italiano per la sua partecipazione al programma Ballando con le stelle, di cui ha vinto la prima edizione nel 2005 in coppia con Hoara Borselli. Tra il 2006 ed il 2009 è inoltre ospite in diversi programmi televisivi di Rai 1: Il treno dei desideri, Miss Italia (come giurato e protagonista dello spot istituzionale per la promozione del territorio), Miss Italia nel Mondo (nel ruolo di primo ballerino) e Don Matteo, sesta edizione (nel ruolo di coprotagonista di una puntata della serie).

Dove vedere Ballando con le Stelle 2020 in tv e live streaming? Il programma va in onda il sabato sera su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre) alle ore 20,35. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

