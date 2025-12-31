Icona app
31 dicembre 2025
Home » Spettacoli » TV
TV

Lilli e il vagabondo: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2

di Antonio Scali
Lilli e il vagabondo: trama, cast e streaming del film in onda su Rai 2

Questa sera, 31 dicembre 2025 (Capodanno), alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda un classico dell’animazione, Lilli e il vagabondo, pellicola del 1955 diretta da Hamilton Luske, Clyde Geronimi e Wilfred Jackson. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

La storia è ambientata in un elegante quartiere di Londra dove vive una giovane e borghese coppia di sposi. Durante la notte di Natale, sotto l’albero illuminato a festa, un regalo speciale attende di essere consegnato. Il marito, “Gianni Caro”, ha regalato all’amata moglie Lisa, “Tesoro”, un tenerissimo cucciolo di American Cocker Spaniel: Lilli (voce italiana Margherita Buy).

Lilli, protagonista del film, cuccioletta elegante ed affettuosa, amata e coccolata sin da subito dai suoi padroni, non può che essere una cagnolina felice, appagata anche dal rapporto confidenziale che la lega a due cani del vicinato, uno Scottish Terrier di nome Whisky e un Chien de Saint Hubert di nome Fido.
Questi giorni felici e spensierati lasciano presto il posto a giornate più tristi: la gravidanza di Lisa e la successiva nascita del bambino portano Lilli a perdere la sua centralità in famiglia rendendola malinconica e preoccupata. Fortunatamente la dolce cagnetta si affeziona rapidamente al nuovo arrivato recuperando la serenità perduta e il buon umore. Ma le prove non sono finite per lei: la partenza inaspettata dei padroni costringe Lilli a rimanere in casa con la vecchia zia Sara, che non ama i cani ed è proprietaria di due gatti siamesi viziati e dispettosi.

A causa della rivalità nata con i due gatti e dell’atteggiamento negativo della vecchia zia, che è arrivata addirittura ad infilare una museruola alla cagnolina, Lilli fugge sconsolata da casa. La vita fuori dal quartiere e dal nido caldo e sicuro in cui è cresciuta non sarà facile: in soccorso di Lilli arriverà un coraggioso meticcio randagio di nome Biagio, soprannominato il vagabondo (voce italiana Claudio Amendola), abituato a vivere alla giornata e benvoluto da tutti i cani della città. Lilli e Biagio si troveranno a vivere insieme avvincenti e imprevedibili avventure intrecciate ad appassionati momenti, con una cena romantica a base di spaghetti e polpette e un finale a sorpresa carico di emozioni.

Lilli e il vagabondo: il cast

Essendo un film d’animazione non ci sono veri attori, ma possiamo scoprire chi sono i doppiatori italiani, prendendo in considerazione il ridoppiaggio del 1997:

  • Susanna Javicoli: Lisa “Tesoro”
  • Nancy Brilli: Gilda, Si, Am
  • Margherita Buy: Lilli
  • Claudio Amendola: Biagio
  • Marco Columbro: Whisky
  • Vittorio De Bisogno: Joe
  • Riccardo Garrone: Fido
  • Massimo Lodolo: castoro
  • Isa Bellini: zia Sara
  • Mario Bardella: Boris
  • Ernesto Brancucci: Toughy
  • Franco Chillemi: Tony
  • Oliviero Dinelli: professore
  • Massimo Rossi: Gianni Caro

Streaming e tv

Dove vedere Lilli e il vagabondo in tv e in streaming? Il classico Disney va in onda in prima serata su Rai 2 questa sera, 31 dicembre 2025, dalle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
