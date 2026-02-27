Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:52
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ligera County Fam, chi è la band insieme a J-Ax nella serata delle Cover di Sanremo 2026

Immagine di copertina
Credit AGF
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Ligera County Fam, chi è la band insieme a J-Ax nella serata delle Cover di Sanremo 2026 (duetti), componenti, Cochi, Renato, Derby, nomi, chi sono

J-Ax ha scelto di duettare nella serata delle Cover di Sanremo 2026 con Ligera County Fam, una band misteriosa che dovrebbe essere un grande omaggio alla comicità milanese, in particolare Cochi e Renato. Cochi dovrebbe essere sul palco, mentre Renato Pozzetto probabilmente no. Non resta che aspettare la serata di oggi, 27 febbraio, per scoprire questa sorpresa.

Ligera County Fam è una formazione musicale italiana di origine milanese che duetterà con J-Ax in E la vita, la vita, celebre brano degli anni Settanta interpretato originariamente da Cochi e Renato e legato alla trasmissione televisiva Canzonissima del 1974. La band si distingue per la sua identità riservata e “misteriosa”. Dovrebbe trattarsi di gruppo legato al mitico locale Derby di Milano, che è stata fucina di grandi comici e artisti.

Il nome Ligera County Fam (a volte riportato anche come Ligera Country Fam) sembra giocare con riferimenti linguistici e culturali milanesi: ligera è un termine dialettale storicamente usato per indicare la piccola malavita urbana “leggera”, cioè senza violenza eccessiva, mentre County Fam richiama un immaginario di famiglie o gruppi (“fam”) legati allo stile country‑rap, mescolando umorismo, dialetto e riferimenti pop‑culturali.

Si tratta quindi di un nome di fantasia e dall’identità volutamente ambigua, per un’omaggio insieme a J-AX nella serata delle Cover di Sanremo 2026 al repertorio popolare italiano e in particolare milanese che mescola elementi di swing, cabaret e ironia.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Sanremo 2026, ospite Tony Pitony: prezzo alle stelle per la maschera dal cantante
TV / Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Tony Pitony durante la quarta serata del Festival
TV / A che ora finisce la quarta serata del Festival di Sanremo 2026: l’orario su Rai 1
Ti potrebbe interessare
TV / Sanremo 2026, ospite Tony Pitony: prezzo alle stelle per la maschera dal cantante
TV / Sanremo 2026: quando canta (a che ora) Tony Pitony durante la quarta serata del Festival
TV / A che ora finisce la quarta serata del Festival di Sanremo 2026: l’orario su Rai 1
TV / Bianca Balti: come sta ora la co-conduttrice di Sanremo 2026 dopo la diagnosi di tumore ovarico
Musica / Giallo a Sanremo 2026, nella scaletta della quarta serata spunta un "mister x"
TV / Sanremo 2026, duetti e cover della quarta serata del Festival: tutti gli ospiti e brani
TV / Sanremo 2026: anticipazioni, ospiti e cantanti della quarta serata del Festival
Musica / Sanremo 2026, la Rai avvia verifiche su Malika Ayane e il kit cosmetico “Animali notturni”
TV / Sanremo 2026, la scaletta della quarta serata del Festival: ordine di uscita cantanti e ospiti
TV / Sanremo 2026, il regolamento della quarta serata: chi vota oggi
Ricerca