Ligera County Fam, chi è la band insieme a J-Ax nella serata delle Cover di Sanremo 2026 (duetti), componenti, Cochi, Renato, Derby, nomi, chi sono

J-Ax ha scelto di duettare nella serata delle Cover di Sanremo 2026 con Ligera County Fam, una band misteriosa che dovrebbe essere un grande omaggio alla comicità milanese, in particolare Cochi e Renato. Cochi dovrebbe essere sul palco, mentre Renato Pozzetto probabilmente no. Non resta che aspettare la serata di oggi, 27 febbraio, per scoprire questa sorpresa.

Ligera County Fam è una formazione musicale italiana di origine milanese che duetterà con J-Ax in E la vita, la vita, celebre brano degli anni Settanta interpretato originariamente da Cochi e Renato e legato alla trasmissione televisiva Canzonissima del 1974. La band si distingue per la sua identità riservata e “misteriosa”. Dovrebbe trattarsi di gruppo legato al mitico locale Derby di Milano, che è stata fucina di grandi comici e artisti.

Il nome Ligera County Fam (a volte riportato anche come Ligera Country Fam) sembra giocare con riferimenti linguistici e culturali milanesi: ligera è un termine dialettale storicamente usato per indicare la piccola malavita urbana “leggera”, cioè senza violenza eccessiva, mentre County Fam richiama un immaginario di famiglie o gruppi (“fam”) legati allo stile country‑rap, mescolando umorismo, dialetto e riferimenti pop‑culturali.

Si tratta quindi di un nome di fantasia e dall’identità volutamente ambigua, per un’omaggio insieme a J-AX nella serata delle Cover di Sanremo 2026 al repertorio popolare italiano e in particolare milanese che mescola elementi di swing, cabaret e ironia.