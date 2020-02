Lettera al re, il trailer della nuova serie tv fantasy di Netflix

L’hanno già definito un esperimento a metà tra Game of Thrones e The Witcher: Lettera al re è la nuova serie televisiva by Netflix dal tocco fantasy che vede protagonisti dei giovani cavalieri.

Composta da soli sei episodi, la serie tv è tratta dall’omonimo romanzo young adult di Tonke Dragt e racconta la storia di un giovane cavaliere in addestramento, interpretato da Amir Wilson, incaricato di portare una lettera al re. Consegnarla per tempo avrà delle importanti conseguenze su tutto il regno, per cui la responsabilità sulle sue spalle è grandissima. Una trama che, per certi versi, ricorda un po’ il film 1917 di Sam Mendes.

Lettera al re, il trailer della nuova serie tv fantasy

La trama della serie è condita da una profezia su un eroe destinato a far crollare il principe irraggiungibile e senza scrupoli, il villain della serie. Il protagonista, inoltre, pare custodire un potere segreto.

Nel cast della serie vediamo Andy Serkis, sua figlia Ruby Serkis, Nathanael Saleh, Thaddea Graham, Islam Bouakkaz, Jack Barton e Jonah Lees. Lo showrunner della serie è Will Davies.

Lettera al re arriva sui piccoli schermi di Netflix a partire dal 20 marzo 2020.

