Netflix, film e serie tv in uscita a marzo 2020: l’elenco completo

Nuovo mese, nuove serie. Questo è il motto di Netflix che, anche per marzo 2020, ha in serbo per i suoi utenti tanti nuovi film e tante nuove serie tv, sia originali che non.

Il pacchetto Netflix aumenta sempre più, a fronte della ricca concorrenza che ormai ha completamente catturato anche l’Italia.

Sono tantissimi i servizi streaming in circolazione e Netflix deve far breccia nel cuore dei suoi utenti, coccolandoli con tante nuove proposte.

Di seguito, ecco l’elenco dei film e delle serie tv, sia originali che non, disponibili su Netflix a partire dal primo marzo 2020.

Netflix, l’elenco dei titoli in uscita a marzo 2020: film

Quali sono i film in arrivo su Netflix a marzo 2o2o, tra originali e non? Ecco l’elenco completo:

01/03: La città incantata

01/03: Principessa Mononoke

01/03: La storia infinita

01/03: The Truman Show

01/03: Lock & Stock: Pazzi scatenati

01/03: Suspiria (1977)

01/03: Un giorno di ordinaria follia

01/03: I nuovi mostri

02/03: Inferno

03/03: Dogman

06/03: Spenser Confidential (originale)

15/03: Sex and the City: The Movie

17/03: American Honey

17/03: Split

20/03: Ultras (originale)

31/03: Eighth Grade

Tra i film originali in uscita su Netflix questo mese vediamo Spenser Confidential, adattamento cinematografico del romanzo Wonderland scritto da Ace Atkins, che a sua volta si rifà al personaggio creato da Robert B. Parker, protagonista di vari romanzi polizieschi.

Ultras invece racconta la storia di Sandro, un uomo di mezza età leader del gruppo Ultras degli Apaches. A quasi 30 anni dal film di Ricky Tognazzi, il cinema torna a indagare il controverso mondo delle tifoserie con un film che è l’opera prima di Francesco Lettieri. Prima di arrivare su Netflix, Ultras esce al cinema per tre giorni, dal 9 all’11 marzo.

Netflix, l’elenco dei titoli in uscita a marzo 2020: serie tv

Quali sono le serie tv in arrivo su Netflix a marzo 2020? Ecco l’elenco completo

01/03: Riverdale (terza stagione)

01/03: Go! Go! Cory Carson, serie tv originale (seconda stagione)

05/03: Vikings (sesta stagione, 1 parte)

05/03: Castlevania (stagione 3)

11/03: On my block (terza stagione)

13/03: Elite (terza stagione)

13/03: Kingdom (seconda stagione)

20/03: Lettera al re (prima stagione, novità)

(prima stagione, novità) 27/03: Ozark (terza stagione)

Tra le nuove e attesissime serie originali di Netflix non può mancare l’accento su Lettera al re, una serie a metà tra The Witcher e Game of Thrones che vede come protagonisti dei giovani cavalieri.

Questo e tanto altro sulla piattaforma streaming a partire dal primo marzo 2020.