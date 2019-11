The Witcher, tutti i libri della saga da cui è tratta la serie Netflix

La saga di The Witcher, definito un fenomeno internazionale, è opera di Andrzej Sapkowski e vede come protagonista Geralt di Rivia, un individuo la cui forza lo rende superiore e più resistente di ogni altro essere umano. Geralt si guadagna da vivere andando a caccia di creature mostruose (demoni, orchi, elfi malvagi). Rimasto orfano, sin da bambino è stato sottoposto a un duro addestramento, durante il quale ha dovuto ingerire erbe e pozioni che lo hanno mutato nel profondo.

Non esiste un guerriero alla sua altezza e persino chi lo ingaggia ha paura di lui. Geralt è considerato un male necessario, un mercenario spietato abile nei servizi che offre, ma che deve rimanere attorno lo stretto necessario per compiere il suo lavoro.

Netflix ha messo gli occhi su questo gioiellino letterario che è stato tradotto in 37 lingue ed è disponibile in oltre 80 paesi. Avendo venduto 15 milioni di copie in tutto il mondo (di cui 250 mila soltanto in Italia), la saga di The Witcher è stata adattata anche a video gioco ed è pronta ad arrivare anche sui piccoli schermi.

The Witcher, la saga letteraria di Andrzej Sapkowski

La saga cartacea di The Witcher è composta dai seguenti volumi:

Il guardiano degli innocenti, 2010

La spada del destino, 2011

Il sangue degli Elfi, 2012

Il tempo della guerra, 2013

Il battesimo di fuoco, 2014

La Torre della rondine, 2015

La signora del lago, 2015

La stagione delle tempeste, 2016

L’autore, di origini polacche, ha ottenuto fama pubblicando la storia di Geralt di Rivia, dapprima in madrepatria e poi anche all’estero. Andrzej Sapkowski attualmente è uno degli scrittori fantasy più letti d’Europa.

In libreria, i primi tre volumi tornano con una nuova veste grafica grazie alla casa editrice Nord. Quindi troverete con una nuova stampa Il guardiano degli innocenti, Il sangue degli elfi e La spada del destino.