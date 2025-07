L’erede: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, giovedì 17 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda L’erede (titolo originale: Le successeur), film del 2024 diretto da Xavier Legrand con Marc-André Grondin, Yves Jacques, Laetitia Isambert-Denis, Blandine Bury. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il trentenne Ellias Barnès sarà il prossimo direttore artistico di una famosa casa di haute couture parigina. Anche a causa delle altissime aspettative, il giovane inizia ad avvertire forti dolori al petto. Quindi è costretto a tornare a Montreal per organizzare il funerale del padre, con cui da tempo non aveva rapporti, e scopre che potrebbe aver ereditato qualcosa di ancora peggiore del suo cuore fragile.

L’erede: il cast del film

Abbiamo visto la trama de L’erede, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori: Marc-André Grondin, Yves Jacques, Laetitia Isambert-Denis, Blandine Bury.

Streaming e tv

Dove vedere L’erede in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 17 luglio 2025 – alle ore 21,20 Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.