L’era glaciale – In rotta di collisione: trama, personaggi e streaming

Questa sera, sabato 25 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda L’era glaciale – In rotta di collisione, film d’animazione del 2016, diretto da Mike Thurmeier e da Galen T. Chu (quest’ultimo in veste di co-regista), prodotto dalla 20th Century Animation, in co-produzione con i Blue Sky Studios, e distribuito dai 20th Century Fox. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Scrat, nell’ennesimo tentativo di mettere al sicuro la sua preziosa ghianda, ritrova un UFO ibernato nel ghiaccio (probabilmente la stessa astronave intravista nel primo film) che possiede una tecnologia forse di un’antica civiltà aliena di scoiattoli; con la ghianda riattiva accidentalmente l’astronave ma, incapace di controllarla, finisce nello spazio dove crea il Sistema Solare e manda accidentalmente un gigantesco asteroide contro la Terra.

Nel frattempo Manny è alle prese con il nuovo fidanzato di sua figlia Pesca, Julian, e con il futuro matrimonio dei due. Diego e Shira, sposati da due anni, progettano di avere dei figli ma la coppia è turbata dal fatto che i bambini sono spaventati da loro, data la loro natura carnivora, mentre Sid è stato lasciato dalla sua ex-compagna Francine, una giovane bradipa con cui voleva sposarsi.

L’imminente catastrofe è preannunciata da una pioggia di meteoriti minori e da un’iscrizione su una stele che predice la fine del mondo e incomincia a svolgersi durante la festa dell’anniversario di Manny ed Ellie con una pioggia di meteoriti che viene intravista da Sid e che costringe Manny, Sid, Diego, Ellie, Nonnina, Crash, Eddie, Shira, Pesca e Julian a scappare e ad abbandonare la loro casa.

Intanto, nel mondo sotterraneo dei dinosauri, Buck sta salvando un uovo di Triceratops da un trio di Dakotaraptor di nome Gavin, Gertie e Roger e dopo averli ostacolati riconsegna l’uovo alla sua legittima proprietaria. Cercando di fuggire dai tre raptor infuriati si lancia verso una collina e atterra in un passaggio sotterraneo, il quale lo porta in un’antichissima caverna in cui trova un pilastro in pietra inciso.

Buck riesce a fuggire dal mondo dei dinosauri e ad arrivare nel mondo soprastante dove, incontrati Manny, Sid, Diego e il resto del branco, rivela loro quanto scritto sul pilastro da lui rinvenuto: diversi asteroidi avevano già colpito la Terra in precedenza, causando ogni volta massicce estinzioni.

Ora che un gigantesco asteroide si sta dirigendo verso la Terra, Buck propone al branco di andare sul luogo in cui si sono schiantati i precedenti asteroidi per vedere cosa attrae l’asteroide per poi organizzare un piano per mandarlo lontano dal pianeta; il gruppo si mette cosi alla ricerca di un altro vecchio meteorite precedentemente caduto sulla Terra.

Personaggi e doppiatori italiani

Abbiamo visto L’era glaciale – In rotta di collisione, ma quali sono i personaggi e doppiatori italiani del film d’animazione? Eccoli:

Filippo Timi: Manny

Claudio Bisio: Sid

Pino Insegno: Diego

Niccolò Guidi: Julian

Roberto Gammino: Shangri Llama

Marco Vivio: Roger

Veronica Puccio: Brooke

Roberto Draghetti: Gavin

Isabelle Adriani: Pesca

Lee Ryan: Eddie

Massimo Giuliani: Buck

Francesco Pezzulli: Crash

Cristina Noci: Nonnina

Hong-hu Ada Perotti: Shira

Roberta Lanfranchi: Ellie

Giulia Santilli: Gertie

Paolo Marchese: Neil deBuck Weasel

Marco Mete: Teddy

Ilaria Stagni: Misty e Bubbles

Sara Ferranti: Francine

Alessandro Campaiola: Remy

Streaming e tv

Dove vedere L’era glaciale – In rotta di collisione in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, sabato 25 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.