L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri: trama, personaggi e streaming del film

Stasera, sabato 11 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri, film d’animazione del 2009, diretto da Carlos Saldanha; prodotto dai 20th Century Animation, in co-produzione con Blue Sky Studios, e distribuito da 20th Century Fox. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lo scoiattolo Scrat, intento a occuparsi della sua amata ghianda, incontra una bellissima scoiattolina di nome Scrattina e se ne innamora da subito. Poiché i desideri di entrambi sono rivolti alla stessa ghianda, ha inizio una contesa tra i due. Inizialmente Scrat ha la meglio, ma Scrattina, piangendo, lo impietosisce, facendosi consegnare la ghianda e gettando il rivale in un burrone.

Intanto, i mammut Manny ed Ellie stanno aspettando il loro primo figlio: Manny è molto emozionato e ha costruito un parco giochi per il piccolo in arrivo, facendo molta cura a rimuovere tutti gli ostacoli che il cucciolo potrebbe incontrare. La tigre Diego, intanto, sta realizzando che la vita tranquilla condotta fino a quel momento con i suoi amici gli sta facendo perdere lo smalto di un tempo. Con il figlio di Manny in arrivo, Diego comincia inoltre a sentirsi di troppo all’interno del branco e decide di separarsi dai suoi amici: a nulla servono i tentativi di convincere la tigre di Sid, che comincia dunque a cercarsi una nuova famiglia. Camminando su una sottile lastra di ghiaccio che si rompe al suo passaggio, Sid cade in una caverna sotterranea, dove trova tre uova. Vedendole incustodite, il bradipo decide di prenderle con sé, le porta in superficie e gli dà dei nomi: Gustuovo, Chiara e Tuorlino, non rendendosi conto che in realtà sono uova di dinosauro.

Accortisi di quanto sta accadendo a Sid, Manny ed Ellie cercano di convincere il bradipo a riportare le uova nel luogo del ritrovamento, convinti che la madre li stia cercando. Tuttavia, Sid decide di non abbandonare le uova, desideroso di crearsi una famiglia e credendo di essere pronto a diventare genitore. In quella notte mamma dinosauro urla dal buco di ghiaccio disperata. In quella mattina le uova si schiudono: ne escono tre cuccioli di dinosauro, che si dimostrano subito dei combinaguai, ma ai quali Sid si affeziona da subito. Prendendo molto seriamente il ruolo di “madre”, Sid cerca di proteggere i piccoli e dar loro buoni insegnamenti.

L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri: il cast

Abbiamo visto la trama de L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri, ma quali sono i personaggi e doppiattori del film? Di seguito l’elenco completo:

Claudio Bisio: Sid

Leo Gullotta: Manfred “Manny”

Pino Insegno: Diego

Roberta Lanfranchi: Ellie

Francesco Pezzulli: Crash

Lee Ryan: Eddie

Massimo Giuliani: Buck

Francesca Guadagno: Madre castoro

Guido Di Naccio: antilope

Streaming e tv

Dove vedere L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 11 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.