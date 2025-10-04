Icona app
Ultimo aggiornamento ore 17:51
TV

L’era Glaciale 2 – Il disgelo: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film d’animazione

di Antonio Scali
L’era glaciale 2 – Il disgelo: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film

Questa sera, sabato 4 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda L’era glaciale 2 – Il disgelo, film d’animazione del 2006, è il sequel di L’era glaciale (2002) e secondo film della saga. Creato negli Blue Sky Studios e prodotto da 20th Century Fox, il film è stato diretto da Carlos Saldanha. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il mammut Manfred, il bradipo Sid e la tigre smilodonte Diego vivono insieme agli altri animali in un’ampia valle circondata dal ghiaccio, dove Sid ha aperto un parco divertimenti. Tony lo Svelto, un armadillo gigante che si guadagna da vivere facendo il venditore ambulante, rivela a tutti che sta per verificarsi una grande inondazione che allagherà la valle e sarà il preludio della fine del mondo. Inizialmente nessuno gli crede, ma poi Manny, Diego e Sid, durante il salvataggio del bradipo che stava per buttarsi da un’alta parete ghiacciata per mettersi in mostra e dimostrare il suo coraggio, osservano le condizioni del ghiaccio che circonda la valle, constatando che si sta rapidamente sciogliendo. L’era glaciale sembra infatti essersi conclusa e il caldo che è subentrato sta sciogliendo i ghiacci: la valle in cui vivono gli animali è in realtà una conca, che rischia di essere riempita dall’acqua.

L’era glaciale 2: i doppiatori

Abbiamo visto la trama de L’era glaciale 2 – Il disgelo, ma quali sono i doppiatori italiani dei vari personaggi? Di seguito l’elenco:

  • Leo Gullotta: Manny
  • Claudio Bisio: Sid
  • Pino Insegno: Diego
  • Roberta Lanfranchi: Ellie
  • Francesco Pezzulli: Crash
  • Lee Ryan: Eddie
  • Luigi Ferraro: Tony lo svelto
  • Ernesto Brancucci: Avvoltoio
  • Edoardo Stoppacciaro: Stu
  • Alex Polidori: James
  • Cristina Noci: sig.ra Tapiro, mamma Dyatrima
  • Renato Cecchetto: padre di James
  • Ilaria Latini: piccolo avvoltoio

Streaming e tv

Dove vedere L’era glaciale 2 – Il disgelo in tv e live streaming? Il film d’animazione va in onda oggi – sabato 4 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile vederlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

