Questa sera, sabato 4 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda L’era glaciale 2 – Il disgelo, film d’animazione del 2006, è il sequel di L’era glaciale (2002) e secondo film della saga. Creato negli Blue Sky Studios e prodotto da 20th Century Fox, il film è stato diretto da Carlos Saldanha. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il mammut Manfred, il bradipo Sid e la tigre smilodonte Diego vivono insieme agli altri animali in un’ampia valle circondata dal ghiaccio, dove Sid ha aperto un parco divertimenti. Tony lo Svelto, un armadillo gigante che si guadagna da vivere facendo il venditore ambulante, rivela a tutti che sta per verificarsi una grande inondazione che allagherà la valle e sarà il preludio della fine del mondo. Inizialmente nessuno gli crede, ma poi Manny, Diego e Sid, durante il salvataggio del bradipo che stava per buttarsi da un’alta parete ghiacciata per mettersi in mostra e dimostrare il suo coraggio, osservano le condizioni del ghiaccio che circonda la valle, constatando che si sta rapidamente sciogliendo. L’era glaciale sembra infatti essersi conclusa e il caldo che è subentrato sta sciogliendo i ghiacci: la valle in cui vivono gli animali è in realtà una conca, che rischia di essere riempita dall’acqua.

L’era glaciale 2: i doppiatori

Abbiamo visto la trama de L’era glaciale 2 – Il disgelo, ma quali sono i doppiatori italiani dei vari personaggi? Di seguito l’elenco:

Leo Gullotta: Manny

Claudio Bisio: Sid

Pino Insegno: Diego

Roberta Lanfranchi: Ellie

Francesco Pezzulli: Crash

Lee Ryan: Eddie

Luigi Ferraro: Tony lo svelto

Ernesto Brancucci: Avvoltoio

Edoardo Stoppacciaro: Stu

Alex Polidori: James

Cristina Noci: sig.ra Tapiro, mamma Dyatrima

Renato Cecchetto: padre di James

Ilaria Latini: piccolo avvoltoio

Streaming e tv

Dove vedere L’era glaciale 2 – Il disgelo in tv e live streaming? Il film d’animazione va in onda oggi – sabato 4 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile vederlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.