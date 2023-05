Chi è Leonardo D’Amico, il compagno di Laura Freddi e papà della figlia Ginevra

Leonardo D'Amico, classe 1973, è un ex giocatore di beach volley. Oggi è un fisioterapista sportivo di successo ed è rimasto nel mondo dello sport professionistico. Lavora infatti per la Nazionale Italiana di Beach Volley. Non è molto attivo sui social, anzi, preferisce mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata e tenersi lontano dai riflettori.

Laura e Leonardo si sono conosciuti nel 2013 proprio per la comune passione per la pallavolo. La coppia sta insieme da allora ed è innamoratissima. Nel 2018, i due hanno avuto una figlia, la piccola Ginevra. L’amore tra Leonardo e Laura è molto forte e non manca molto perché arrivi anche il matrimonio, come racconta la stessa showgirl in un post sul suo seguitissimo profilo Instagram: “Il nostro padre spirituale ci ha dato una tiratina di orecchie e così, davanti a questo parroco, abbiamo fatto la promessa di matrimonio e appena la bambina sarà in grado di portare le fedi all’altare ci sposeremo“.

Chi è Laura

Abbiamo visto chi è il compagno (futuro marito) di Laura Freddi, ma cosa sappiamo su di lei? Laura Freddi (Roma, 19 maggio 1972) è una showgirl, conduttrice televisiva e cantante. Lanciata dalle prime due edizioni di Non è la Rai e da un’edizione come velina di Striscia la notizia, ha intrapreso con successo per tutti gli anni novanta e per la prima metà degli anni duemila l’attività di conduttrice televisiva e showgirl, partecipando a programmi televisivi come Festivalbar, Il Quizzone, Occhio allo specchio! e Super. Dal 1992 al 1995 ha avuto una relazione con Paolo Bonolis. Dal 1997 al 1999 è stata legata al calciatore Fabio Galante, mentre nel 2000 ha avuto una breve relazione con il conduttore tv Daniele Bossari. Nel 2006 ha sposato Claudio Casavecchia, dal quale si è separata nel 2008. Come detto, ha una figlia nata il 3 gennaio 2018 avuta con il compagno Leonardo D’Amico, fisioterapista della nazionale italiana di beach volley.