Paolo Bonolis, l’ex marito e il nuovo compagno di Laura Freddi: la vita privata della showgirl

Oggi, 29 maggio 2023, Laura Freddi si racconterà nel programma dove presenzia ormai da mesi: Oggi è un altro giorno. Parlerà quasi certamente anche delle sue storie d’amore. Vediamole insieme. Dal 1992 al 1995 Laura Freddi ha avuto una relazione con Paolo Bonolis. Dal 1997 al 1999 invece è stata legata al calciatore Fabio Galante, mentre nel 2000 ha avuto una breve relazione con il conduttore tv Daniele Bossari. Nel 2006 Laura Freddi ha sposato Claudio Casavecchia dal quale si è separata nel 2008. Successivamente ha conosciuto Leonardo D’Amico, fisioterapista della nazionale italiana di beach volley suo attuale compagno, da cui ha avuto la sua unica figlia nata il 3 gennaio 2018. Ma conosciamo meglio le storie avute da Laura Freddi con Paolo Bonolis, l’ex marito e il suo attuale compagno.

Paolo Bonolis

In passato, come detto, Laura Freddi ha avuto una lunga storia d’amore con Paolo Bonolis. I due sono stati una delle coppie più chiacchierate del mondo dello spettacolo. Si sono conosciuti nel programma cult “Non è la Rai” e sono stati insieme fino al 1995. Dopo cinque anni d’amore, i due si sono detti addio nonostante in tanti avevano scommesso su questa storia. A distanza di tanti anni a rivelare qualche dettaglio è stata proprio Laura Freddi che, intervistata dal settimanale DiPiù, ha rivelato: “Non è stata una questione d’amore: diciamo che non ci siamo trovati con i tempi. Però non ho nulla da recriminargli, anche perché parliamo di una vita fa: sono passati ventisei anni”. Non solo, sempre la Freddi ospite di Detto Fatto ha raccontato: “Io avevo 19 anni, lui 11 più di me… Purtroppo non ci siamo incontrati con i tempi. Ero giovanissima, lui aveva qualche problema con il precedente matrimonio in America e dei bambini piccoli. Io invece volevo sposarmi e avere dei figli”. Una storia d’amore terminata si, ma nel migliore dei modi visto che oggi hanno un buon rapporto.

L’ex marito

Claudio Casavecchia, come detto, è l’ex marito di Laura Freddi. Nella vita fa l’imprenditore. Il matrimonio è stato celebrato nel 2006 dopo tre anni di fidanzamento e per entrambi sembrava essere il coronamento di un rapporto che sembrava indissolubile. Laura Freddi non ha mai nascosto di voler diventare mamma e Claudio Casavvecchia, l’unico uomo con cui è arrivata al matrimonio, sembrava essere la persona giusta. La gravidanza, però, non è andata come si sarebbe aspettata arrivando a gettarla nello sconforto più totale: “Ho vissuto l’esperienza terribile di una gravidanza interrotta al terzo mese – ha raccontato in un’intervista -. Mi ha distrutto. E’ crollato tutto. Sono andata in crisi e per recuperare ci ho messo molto, non volevo più avere figli, mentre mio marito voleva riprovarci. Tra una lite e l’altra ci siamo lasciati“.

Laura Freddi, il nuovo compagno

Leonardo D’Amico, classe 1973, è un ex giocatore di beach volley. Oggi è un fisioterapista sportivo di successo ed è rimasto nel mondo dello sport professionistico. Lavora infatti per la Nazionale Italiana di Beach Volley. Non è molto attivo sui social, anzi, preferisce mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata e tenersi lontano dai riflettori.

Laura e Leonardo si sono conosciuti nel 2013 proprio per la comune passione per la pallavolo. La coppia sta insieme da allora ed è innamoratissima. Nel 2018, i due hanno avuto una figlia, la piccola Ginevra. L’amore tra Leonardo e Laura è molto forte e non manca molto perché arrivi anche il matrimonio, come racconta la stessa showgirl in un post sul suo seguitissimo profilo Instagram: “Il nostro padre spirituale ci ha dato una tiratina di orecchie e così, davanti a questo parroco, abbiamo fatto la promessa di matrimonio e appena la bambina sarà in grado di portare le fedi all’altare ci sposeremo“.